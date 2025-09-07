Dance Video: लड़की ने कैमरा के सामने किया ऐसा ‘बेहुदा’ डांस, लोगों ने लगाई ‘चीप’ कमेंट्स की झड़ी

Viral Dance Video: सोशल मीडिया आज के समय में लोगों के लिए टैलेंट दिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। यही वजह है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर हर दिन नए-नए डांस वीडियो वायरल होते रहते हैं। लेकिन, कभी-कभी ये वीडियो तारीफें बटोरने की जगह विवादों का हिस्सा बन जाते हैं। जी हां, आज हम यहां जिस वीडियो की बात करने जा रहे हैं उसमें एक लड़की ने कैमरा के सामने ऐसा डांस किया है जिसे देख लोगों ने कमेंट बॉक्स में चीप बातों की झड़ी लगा दी है।

लड़की ने कैमरा के सामने किया ‘बेहुदा’ डांस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की फ्रंट से ओपन और सिर्फ एक डोरी पर टिके लाइट पिंक कलर के टॉप में बोल्ड मूव्स दिखाती नजर आ रही है। वीडियो में लड़की ने सलमान खान की फिल्म वॉन्टेड के गाने ले ले मजा ले पर प्राइवेट पार्ट फ्लॉन्ट करते हुए डांस किया है। इतना ही नहीं, उसने अपने एक्सप्रेशन्स से भी वीडियो में बोल्डनेस का तड़का लगाया है। आखिरी में वह डांस करने के बाद और वीडियो बंद करने से पहले वह शर्माती भी दिखाई दे रही है।

वीडियो लड़की ने कैमरा के सामने ऐसे स्टेप्स किए हैं, जिन्हें कई लोगों ने बेहुदा बताया है तो कई चीप कमेंट्स पर उतर आए हैं। कमेंट बॉक्स में कई लोग लड़की की तारीफ भी कर रहे हैं और दिल या तालियों के इमोजी भेज रहे हैं। बोल्ड मूव्स से भरे इस वायरल डांस वीडियो ने खास तरह के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। बता दें, यह वीडियो कॉल मी शेरनी ऑफिशियल नाम के पेज पर पोस्ट किया गया है। यह शेरनिका घोष का पेज है और इसके 270K फॉलोअर्स हैं।

जमकर होती है ऐसी वीडियोज पर ट्रोलिंग

बता दें, एंटरटेनमेंट और अश्लीलता फैलाने में एक बहुत पतली लाइन होती है। अगर उसे क्रॉस कर लिया जाए तो इंटरटनेट की दुनिया में जमकर ट्रोलिंग भी मिलती है। लेकिन, नेम और फेम के बीच लोग इस ट्रोलिंग को इग्नोर कर देते हैं। यही वजह है कि आजकल वायरल होने की होड़ में कई कंटेंट क्रिएटर्स लिमिट पार कर रहे हैं। कभी रील्स में बोल्डनेस का तड़का लगाकर तो कभी पब्लिक प्लेस में अजीब हरकतें करके और सभी का मकसद होता है ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स।