छोटी-सी लाल स्कर्ट पहन लड़की ने दिखाया ग्लैमर, हॉटनेस देख नहीं संभलेगा दिल!

Viral Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कोई हंसी-मजाक करता है तो कोई कैमरा के सामने ठुमके लगाता है। इन दिनों इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब पर कई डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में एक लड़की का भी है जो लाल रंग का छोटा-सा टॉप और स्कर्ट पहन कैमरे के सामने डांस करती दिखाई दे रही हैं। लड़की सिर्फ डांस ही नहीं, अपने हॉट और ग्लैमरस लुक से भी लोगों का दिल जीत रही है।

छोटी-सी स्कर्ट पहन लड़की ने दिखाया जलवा!

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ब्रालेट स्टाइल का रेड टॉप और मिनी स्कर्ट पहन एक से बढ़कर एक हॉट और एनर्जेटिक डांस मूव्स दिखा रही है। लड़की अपने बोल्ड डांस मूव्स बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के सॉन्ग दम-दम पर दिखा रही है।

लड़की का डांस इतना सिजलिंग, सेक्सी और एनर्जेटिक है कि लोग अपना दिल संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं। वीडियो में लड़की के डांस मूव्स, स्माइल और आई कैचिंग एक्सप्रेशन्स ने लोगों को कमेंट बॉक्स में तारीफों की झड़ी लगाने पर मजबूर कर दिया है।

डांस वीडियो पर जमकर कमेंट कर रहे हैं लोग

छोटी-सी स्कर्ट में जमकर डांस करने वाली लड़की के वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं। एक ने लड़की का डांस देख लिखा, गर्ल मैं देख सकती हूं कि तुम्हें जल्द ही लीड के तौर पर कास्ट किया जाएगा। दूसरे ने लिखा, हर एक मूव प्योर जादू है। तुम हर बार बेहतर तरह से चमक रही हो आगे बढ़ती रहो हीरोइन। वहीं, तीसरे ने लिखा मूव्स, ग्लैमर और हॉटनेस का सुपर्ब मिक्स हो। एक अन्य ने लिखा, तुम गॉर्जेस और फायर हो।

यह वीडियो sapna_raikwar नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। जो सपना राइकवार नाम की लड़की का अकाउंट है। इस अकाउंट के बायो में लिखा है कि वह आर्टिस्ट हैं। कमाल की बात यह है कि इस अकाउंट पर एक नहीं, बल्कि अनेकों डांस वीडियो हैं और इसके फॉलोअर्स 8 हजार से ज्यादा हैं। बता दें, आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं करते हैं। बल्कि अपना टैलेंट भी दुनिया तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। यही वजह है कि हर दिन एक से बढ़कर एक नए और कमाल के डांस वीडियोज इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं।