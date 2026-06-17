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टॉयलेट किया साफ, फिर की गार्ड की नौकरी; दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज था ये एक्टर

Gippy Garewal Untold Story: पंजाबी अभिनेता-सिंगर Gippy Grewal ने बताया कि शादी के बाद कनाडा में आर्थिक तंगी के कारण उन्हें गार्ड और क्लीनर की नौकरी करनी पड़ी. पत्नी रवनीत कौर के साथ संघर्ष करते हुए उन्होंने मेहनत जारी रखी और बाद में सफलता हासिल की.

By: Preeti Rajput | Published: June 17, 2026 2:09:37 PM IST

दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज था ये एक्टर
दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज था ये एक्टर


Gippy Garewal Untold Story: पंजाबी एक्टर-सिंगर गिप्पी ग्रेवाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘कैरी ऑन जट्टा 4’  को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मूवी की पूरी स्टार कास्ट प्रमोशन की तैयारी जोरो-शोरों से कर रही है. फिल्म ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ की चर्चाओं के बीच गिप्पी अपने एक इंटरव्यू को लेकर खूब चर्चाओं में आ गए हैं. गिप्पी ने इस दौरान अपने शुरूआत के दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि एक समय था जब उन्होंने कनाडा में गार्ड और क्लीनर जैसी नौकरी करनी थी. 

काफी खराब थी आर्थिक स्थिति 

गिप्पी ग्रेवाल हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया व्लॉग में नजर आए थे. जहां उन्होंने अपनी कामयाबी के सफर में खुलकर बात की है. गिप्पी ने बताया कि उनका पहला गाना हिट हुआ था. लेकिन दूसरा मौका पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी थी. गिप्पी ने कहा कि उस समय तक उनकी शादी हो गई थी. वह अपनी पत्नी रवनीत कौर के साथ कनाडा जा चुके थे. वहां दोनों को काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था. घर चलाने के लिए दोनों ने कई नौकरियां भी की. 

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पत्नी संग अखबर बांटा 

गिप्पी ने आगे बताया कि ‘उन्हें अपने दूसरे एल्बन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था. उस दौरान मैं अपने खर्च पूरे करने के लिए 3-4 तरह का काम करता था. घर वापस आते हुए 4 बज जाते थे. फिर मैं और मेरी बीवी दो घंटे तक अखबार बांटने का काम करते थे. इसके बाद में सो जाता था और वो काम पर जाती थी. वह सुबह 6 बजे से 4 बजे तक सबवे में काम करती थी. फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी. कुछ समय बाद उसने वह काम छोड़ दिया था. 

मॉल में सफाई का करता था काम 

उन्होंने आगे बताया कि ‘शाम को हम कोजाना 2-3 घंटे काम करते थे. फूट कोर्ट से ट्रे उठाने की जिम्मेदारी बीवी की होती थी और मैं सफाई का काम किया करता था. फिर हम वापस आ जाते थे. बाकी कामों के लिए हमें 8 डॉलर दिए जाते थे. लेकिन सफाई के काम के लिए मुझे 13 डॉलर मिलते थे. अखबर बांटते समय मैं और मेरी बीवी सोचते थए कि ये हमारे एक साथ बिताने का समय हैं. तो उस दौरान पूरे समय बातें करते थे और दो घंटे में काम निपटा लिया करते थे.’ 

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तीन बच्चे की बाप हैं गिप्पी 

गिप्पी ने आगे बताया कि ‘उस समय काम करने का काफी जुनून था. उस समय ऐसी जगह पहुंचना था, जहां वह अपनी पसंद के काण कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पैसे काम सकें. गिप्पी की शादी रवनीत कौर से साल 2007 में हुई थी. उनके तीन बच्चे हैं एकम ग्रेवाल, शिंदा ग्रेवाल और गुरबाज ग्रेवाल.

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Tags: Carry On Jatta 4Gippy Grewal Canada
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