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सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स जॉर्जिया का बाथरूम वीडियो लीक, ब्रा और… देखते ही मचल उठे फैन्स

Giorgia Andriani Viral Video: सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का एक वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके देखने के बाद फैन्स मचल उठे हैं. जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: Sohail Rahman | Published: September 3, 2026 6:08:58 PM IST

सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का वीडियो वायरल
सलमान खान के भाई अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी का वीडियो वायरल


Giorgia Andriani Viral Video: सलमान खान (Salman Khan) के भाई अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था. जो कि बाथरूम का था. जिसमें वो नीचे तौलिया और ऊपर केवल ब्रा पहनी हुई नजर आ रही थी. इस वीडियो में वो अपने निजी पलों को फैन्स के साथ शेयर करती हुई नजर आ रही है. जॉर्जिया एंड्रियानी के इस वीडियो को देखने के बाद फैन्स के होश उड़ गए थे. जिसको लेकर आज भी चर्चा होती रहती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी ने इस वीडियो और तस्वीर को इंस्टाग्राम पर खुद शेयर किया था. इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उन्होंने इस वीडियो को बाथरूम से बनाया है.

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मिरर के सामने दिया कातिलाना लुक

मिरर के सामने बनाए गए इस छोटे से वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. जिसको लेकर आज भी चर्चा होती है. वायरल हो रहे इस वीडियो में उन्होंने खुद को ढकने के लिए टावल गाउन को अपनी कमर पर बांधे हुए नजर आ रही है. और पीछे जॉर्जिया के बाथरूम का बाथटब दिख रहा है. इस फोटो डंप में जॉर्जिया एंड्रियानी की 2 तस्वीरें साझा की थीं. जिसमें एक दिन के सुबह के नाश्ते की फोटो और कुछ किताबों की फोटोज शामिल हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि टेक इट ईजी..

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कौन हैं जॉर्जिया एंड्रियानी?

जॉर्जिया एंड्रियानी एक इटैलियन मॉडल, एक्ट्रेस और डांसर हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हैं. यूरोप में अपना मॉडलिंग करियर शुरू करने के बाद भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव के कारण वह 2016 में भारत आ गईं. तब से उन्होंने डिजिटल दुनिया में अपनी एक खास पहचान बनाई है और इंस्टाग्राम पर एक जानी-मानी फैशन और लाइफस्टाइल पर्सनैलिटी बन गई हैं.

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Tags: giorgia andrianisalman khan
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