Ginny Weds Sunny 2: OTT पर आई ‘Ginny Weds Sunny 2’! घर बैठे देखें प्यार, तकरार और कॉमेडी का धमाकेदार डोज

Ginny Weds Sunny 2: प्रशांत झा की लिखी और निर्देशित ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ एक रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है जो आखिरकार डिजिटल स्क्रीन पर आ गई है. फिल्म की कहानी उतार-चढ़ाव से भरी है, जिसमें एक छोटे शहर के पहलवान और दिल्ली की मिलनसार लड़की के बीच बेमेल रिश्ते को दिखाया गया है. जैसे-जैसे यह जोड़ा अपने मतभेदों को सुलझाता है, फिल्म सांस्कृतिक अंतर, अलग-अलग सोच और शादी के बाद आने वाली चुनौतियों जैसे विषयों को दिखाती है. मनोरंजन से भरपूर यह फिल्म परिवारों के लिए एक हल्की-फुल्की ड्रामा फिल्म है.

आप ‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ कब और कहां देख सकते हैं?

यह फिल्म अब Amazon Prime Video पर खास तौर पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है. इसे ऑनलाइन स्ट्रीम करने के लिए दर्शकों के पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है.

‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ ऑफिशियल ट्रेलर और कहानी

फिल्म की कहानी सनी (अविनाश तिवारी) और गिन्नी (मेधा शंकर) के इर्द-गिर्द घूमती है. सनी ऋषिकेश का एक छोटे शहर का पहलवान है जिसने स्कूल छोड़ दिया था जबकि गिन्नी दिल्ली की एक चुलबुली लड़की है. जब उनके परिवार वाले उनकी शादी तय करते हैं, तो दोनों को प्यार हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं. हालांकि असली उथल-पुथल इसके बाद शुरू होती है जब शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी उन्होंने सोची थी, क्योंकि उनके रहन-सहन के तरीके बहुत अलग हैं और उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. सांस्कृतिक अंतर से लेकर नए माहौल में ढलने में गिन्नी को होने वाली मुश्किलों तक, फिल्म में सनी की अपने प्यार को वापस पाने की कोशिशों को दिखाया गया है.

‘गिन्नी वेड्स सनी 2’ की कास्ट और क्रू

विनोद बच्चन और उमेश कुमार बंसल द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर मुख्य भूमिकाओं में हैं. सहायक कलाकारों में गोविंद नामदेव, लिलेट दुबे, नयनी दीक्षित और अन्य शामिल हैं. उस्मान खान ने बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया है, जबकि बंटी नागी एडिटर हैं.