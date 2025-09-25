OTT पर इस दिन तहलका मचाएगी ये धांसू साउथ फिल्म, अनुष्का शेट्टी का रुप देख Bahubali की आ जाएगी याद
Ghaati OTT release date: साउथ फिल्म घाटी 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एक्ट्रेस अनुष्का शेट्टी दमदार किरदार निभाते हुए नजर आई थी. सिनेमाघरों के बाद अब यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है.

By: Preeti Rajput | Published: September 25, 2025 10:34:14 AM IST

Ghaati OTT When and where to watch: साउथ क्राइम-एक्शन ड्रामा फिल्म ‘घाटी’ (Ghaati) फिल्म 5 सितंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब यह फिल्म ओटीटी का रुख कर रही है. इस फिल्म अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) मुख्य किरदार में नजर आई थी. उनके साथ विक्रम प्रभु, चैतन्य राव मददी और रविंद्र विजय जैसे शानदार स्टार्स भी फिल्म में मौजूद थे. 

फिल्म की कहानी 

इस फिल्म की कहानी शीलावती नाम की एक महीला के ऊपर है. पूरी फिल्म उसी महीला के इर्द-गिर्द घूमती रहती है. इस फिल्म में उस महीला का किरदार अनुष्का शेट्टी निभा रही हैं. शीलावती का पूरा जीवन काफी ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ है. वह अपने ऊपर हो रहे अन्याय और शोषण को सहती रहती है. लेकिन जब हालत हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं. तो वह प्रतिशोध की राह पर निकल पड़ती है. यह किरदार कहानी को और भी ज्यादा गहराई में ले जाता है. इस फिल्म का निर्देशन कृष जगर्लामुडी ने किया है. इसके अलावा फिल्म में विक्रम प्रभु, चैतन्य राव, और रविंद्र विजय अपने मजबूत किरदार से कहानी को और भी ज्यादा मनोरंजक बनाते हैं. हर एक सीन फिल्म का काफी प्रभावशाली है.

कब और कहां देखें ये धमाकेदार फिल्म?

घाटी का डिजिटल प्रीमियर 26 सितंबर को होने जा रहा है. इस फिल्म को प्राइम वीडियो (Prime Video) पर स्ट्रीम किया जाएगा. आप कल से यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. यह फिल्म सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 240 से अधिक देशों में देखी जा सकती है. इसी के साथ फिल्म को हिंदी, तमिल, मलयालम और अन्य कई भाषाओं में स्ट्रीम किया जा रहा है. दर्शक किसी भी भाषा में इस फिल्म का मजा ले सकते हैं.

