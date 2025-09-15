उसने शराब पिलाई और मेरा रेप कर दिया, जब इस एक्ट्रेस के साथ डायरेक्टर ने की खौफनाक हरकत

Gehana Vasisth raped by director: बॉलीवुड फिल्मों में काम पाना और फिर सर्वाइव करना आसान नहीं है. हजारों लोग हीरो-हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आते हैं तो फिर कामयाबी या नाकामयाबी उनके हिस्से में आती है. कई बार काम पाने के लिए लोगों से कंप्रोमाइज करने को भी कहा जाता है या उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है. कई स्ट्रगलिंग एक्टर या एक्ट्रेसेस फिल्म इंडस्ट्री में शोषण की बात कहते रहते हैं. इनमें से एक एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth) भी हैं. गहना ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थीं तो उनके साथ एक डायरेक्टर से रेप कर दिया था. जी हां, चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी…
गहना ने पिछले साल एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हूं. मैंने बचपन से पढ़ने में होशियार थी. IIT JEE में मेरी 163 वीं रैंक आई थी लेकिन मैं हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी. यही वजह है कि मैंने मुंबई का रुख किया. 2011 में मैं मुंबई आ गई. यहां एक साल तक खाक छानी लेकिन काम नहीं मिला. मैं कई जगह ऑडिशन देती थी लेकिन बात नहीं बनती थी. एक दिन मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने खुद को बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्टर बताया. मुझे काम चाहिए था क्योंकि घर भी चलाना था.
उसने मुझे मिलने के लिए अपने घर बुलाया. मैं उसकी बातों में आकर उसके घर चली गई. उसने मुझे समझाया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो शर्म छोड़नी होगी और थोड़ा ओपन होना पड़ेगा. फिर उसने मुझसे कहा कि मान लो किसी सीन में तुम्हें शराब पीने को कहा जाये तो तुम कैसे एक्टिंग करोगी. ये टेबल पर रखी शराब पियो और मुझे एक्टिंग करके दिखाओ. मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना, आख़िरकार मैंने शराब पी और मुझे काफी नशा हो गया. इसका फायदा उठाते हुए उसने मेरा रेप कर दिया.
मैं होश में नहीं थी, जब होश आया तो जैसे-तैसे मैं वहां से लड़खड़ाते हुए वहां से निकली. मेरी हालत खराब थी तो किसी तरह कुछ लोगों की मदद से अपने घर पहुंची लेकिन खराब हालत में मैं फिर एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रही. इस घटना से उबरकर मैं फिर काम सर्च करने में लग गई और जब कहीं काम नहीं मिला तो मैंने बी ग्रेड फिल्मों का रुख कर लिया.
बता दें कि 2021 में गहना पर राज कुंद्रा की कंपनी में पोर्न और एडल्ट कंटेंट बनाने का आरोप लगा था. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था. कुछ समय तक जेल की हवा खाने के बाद गहना को जमानत पर रिहा कर दिया था. गहना ने कहा था कि वो सिर्फ इरोटिक कंटेंट बनाती थीं. कुंद्रा की कंपनी में बाकी क्या होता था, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी.