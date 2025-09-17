सलमान की फिल्म में काम दिलाने के बहाने एक्ट्रेस से जबरदस्ती, बोलीं- मेरे कपड़े फाड़ दिए और…
मॉडल और एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का नाम हमेशा विवादों में रहा है. एक बार उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ प्रोड्यूसर ने जबरदस्ती की थी.

By: Kavita Rajput | Published: September 17, 2025 2:35:50 PM IST

Gehana Vasisth Controversy: गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth). फिल्म इंडस्ट्री में ये नाम हमेशा विवादों में रहा है. 2021 में गहना का नाम तब सुर्ख़ियों में आया था जब उनके ऊपर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कंपनी में पोर्न कंटेंट बनाने का आरोप लगा था. गहना को कुछ समय तक जेल की हवा भी खानी पड़ी थी लेकिन फिर इन्हें जमानत मिल गई थी.

गहना ने अपनी सफाई में कहा था कि वो पोर्न नहीं इरोटिक कंटेंट बनाती हैं. वैसे इस विवाद से निकलने के बाद गहना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वह अक्सर अपने बोल्ड वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं. गहना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2011 में जब वो मुंबई आई थीं तो उन्हें कई खराब अनुभवों से गुजरना पड़ा था.

सलमान की फिल्म में काम दिलाने के बहाने हुई जबरदस्ती

गहना ने बताया था कि एक को-ऑर्डिनेटर ने उन्हें सलमान खान की फिल्म में काम दिलाने का झांसा दिया था. गहना ने बताया कि उस को-ऑर्डिनेटर ने उन्हें एक प्रोड्यूसर के पास भेजने की बात कही. एक हफ्ते बाद जब वो मुझे उस प्रोड्यूसर के पास लेकर गया तो जैसे ही मैं वहां पहुंची मुझे एक कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया. फिर प्रोड्यूसर ने मेरे साथ जोर-जबरदस्ती की कोशिश की जिससे मेरे कपड़े तक फट गए. मैंने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू किया तो उस प्रोड्यूसर ने मुझे छोड़ा फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहां से अपने आपको बचाकर निकल पाई.

घर बुलाकर शख्स ने किया रेप

गहना ने और घटना का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्ट्रगलिंग दौर में 2012 में उन्हें काम दिलाने के बहाने घर पर बुलाकर उनका रेप तक कर दिया था. जी हां गहना के मुताबिक, उस शख्स ने खुद को बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्टर बताया था और कहा था कि वो उन्हें काम दिलाने में मदद करेगा. फिर उस शख्स ने उन्हें घर बुलाकर जबरदस्ती शराब पिलाई और उनके साथ रेप कर दिया था. बाद में वो इस घटना के चलते एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रही थीं. गहना के मुताबिक, जब उन्हें कहीं काम नहीं मिला तो उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों की तरफ रुख किया क्योंकि उनके लिए मुंबई में गुजारा करना मुश्किल हो गया था.

