Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

Published By: Kavita Rajput
Published: September 7, 2025 14:28:40 IST

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

Gehana Vasisth hot video: बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस से सबका ध्यान खींचा है। इन्हीं में से एक नाम है गहना वशिष्ठ (Gehana Vasisth), जो अक्सर अपनी ग्लैमरस इमेज और विवादों की वजह से सुर्खियों में आती रहती हैं। बी-ग्रेड फिल्मों और बोल्ड कंटेंट की वजह से गहना सोशल मीडिया पर भी काफी मशहूर हैं। 

गहना इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने बोल्ड वीडियो शेयर करती रहती हैं जो कि वायरल होने में देर नहीं लगती। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह वाइट टू पीस में नजर आ रही थीं। गहना बिस्तर पर बैठकर सेक्सी मूव्स के जरिए अपने फैंस को रिझाने की कोशिश कर रही थीं। कुछ फैंस को उनका ये अंदाज पसंद आया था जबकि कुछ को ये बिलकुल पसंद नहीं आया था। 

यहां देखें वीडियो 

बता दें कि गहना का असली नाम वंदना तिवारी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। साल 2012 में वह टीवी सीरियल बहनें में नजर आईं, जिसके बाद उन्होंने साउथ फिल्मों और वेब सीरीज़ की ओर रुख किया। गहना को असली पहचान ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई बोल्ड वेब सीरीज़ से मिली, जहां उन्होंने बिना किसी झिझक के कैमरे के सामने बोल्ड किरदार निभाए।

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

पोर्नोग्राफी केस में फंस चुकी हैं गहना

गहना का नाम जितना उनकी बोल्ड इमेज की वजह से चर्चा में रहा, उतना ही वह विवादों की वजह से भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब 2021 पहले  पॉर्नोग्राफी केस का खुलासा हुआ। आरोप लगे कि गहना राज कुंद्रा की कंपनी में पोर्न कंटेंट बनाने का काम करती थीं। गहना ने सफाई देते हुए कहा था कि वो इस मामले में कुछ नहीं जानती हैं और वह सिर्फ बोल्ड और इरोटिक कंटेंट ही बनाती थीं।

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

इस मामले में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी और लंबे समय तक इस मामले की जांच चली थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन यह विवाद उनके करियर पर गहरी छाप छोड़ गया। इस केस के बाद गहना को पर्सनल और प्रोफेशनल तौर पर काफी झटके लगे लेकिन वह तब भी अपनी बोल्ड इमेज छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं।

कुछ समय पहले वह शो हाउस अरेस्ट में नजर आई थीं जिसपर भी उनपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था। गहना पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगे थे जो कि एक महिला ने लगाए थे तब एक्ट्रेस ने इन आरोपों को ख़ारिज किया था। 

Tags: Gehana VasisthGehana Vasisth hot videoGehana Vasisth instagram
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो
Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो
Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो
Gehana Vasisth ने बिस्तर पर दिखाए ऐसे सेक्सी मूव्स, लोग बार-बार प्ले करके देख रहे वीडियो
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?