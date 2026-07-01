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Lock Up 2: ‘बेवफाई’ वाले बयान से मचा बवाल, लेकिन पत्नी गौतमी ने किया राम कपूर का बचाव; शेयर किया सद्गुरू का वीडियो

Lock Up Season 2: हाल ही में लॉक अप सीजन 2 में अभिनेता राम कपूर ने शादी और बेवफाई पर टिप्पणी की थी. इसे लेकर उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. अब एक्टर की पत्नी गौतमी ने उनका समर्थन किया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 5:37:26 PM IST

राम कपूर और गौतमी कपूर
राम कपूर और गौतमी कपूर


टेलीविजन अभिनेता राम कपूर रियलिटी शो ‘ लॉक अप’ के दूसरे सीजन में शादी और बेवफाई पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में हैं. उन्होंने बेवफाई पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर प्यार है तो यह रिश्ते को तोड़ने वाली बात नहीं है, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. अब, अभिनेता की पत्नी गौतमी कपूर ने राम कपूर के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका समर्थन किया है.

स्टोरी शेयर कर किया समर्थन

गौतमी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पति और एक्टर राम कपूर के साथ एक हैप्पी तस्वीर पोस्ट की. पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘सिर्फ राम कपूर (साथ में लाल दिल वाली इमोजी भी लगाई).’ इसके अलावा उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की है, जिसमें सद्गुरु के प्रेम और विश्वास पर आधारित एक वीडियो भी साझा किया, जिससे संकेत मिलता है कि वह भी इन शब्दों में विश्वास करती हैं. वीडियो में सद्गुरु ने कहा, ‘यदि प्रेम सच्चा है तो वह बिना किसी वस्तु के भी हो सकता है. यदि यह वास्तव में सच्चा प्रेम है तो इसका अर्थ है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत सुखद बना लिया है. आप जिस भी चीज को देखते हैं, उसके प्रति आपके मन में एक विशेष प्रकार की सुखदता होती है, यही प्रेम है.’

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राम कपूर ने क्या कहा था?

राम कपूर ने रियलिटी शो में फिल्मों और टेलीविजन में किसिंग सीन का बचाव करते हुए कहा कि पत्नी को सुरक्षित, प्यार भरा और भावनात्मक रूप से संरक्षित महसूस कराना पति का दायित्व है. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को पर्दे पर अन्य एक्ट्रेसेस को चूमने से कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही कहा कि अगर विश्वास है, तो प्रेम खत्म नहीं हो सकता. इसी को लेकर अब एक्टर की पत्नी ने उनका समर्थन किया है. 

कब हुई थी दोनों की शादी?

राम कपूर और गौतमी की मुलाकात 2000 के दशक की शुरुआत में टेलीविजन शो ‘घर एक मंदिर’ के सेट पर हुई थी. उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और उन्होंने 14 फरवरी, 2003 को शादी कर ली. इस दंपति के दो बच्चे हैं.

यह खबर भी पढ़ें: जिस हसीना पर मर मिटे थे दो सुपरस्टार, वही एक दिन ग्लैमर से हो गई दूर; अंजाम ने सबको चौंका दिया 

Tags: lock up 2ram kapoor
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