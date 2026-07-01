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आकांक्षा चमोला के तलाक के खुलासे से अनजान थे गौरव खन्ना? अनुज सचदेवा ने कर दिया बड़ा खुलासा

Gaurav Khanna-Akanksha Chamola: हाल ही में आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप सीजन 2' में खुलासा किया कि वह और गौरव खन्ना से तलाक लेने जा रही हैं. अब इस पर एक्टर अनुज सचदेवा ने बड़ा खुलासा कर दिया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 1, 2026 6:36:48 PM IST

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर बोले अनुज सचदेवा
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक पर बोले अनुज सचदेवा


आकांक्षा चमोला ने ‘लॉक अप’ सीजन 2 के एक एपिसोड के दौरान खुलासा किया कि वह गौरव खन्ना से तलाक ले रही हैं. इस खुलासे ने कई लोगों को चौंका दिया. लेकिन अब गौरव के दोस्त, अभिनेता अनुज सचदेवा ने इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गौरव भी इस बात से पूरी तरह अनजान थे. जानिए पूरी बात 

अनुज सचदेवा ने क्या कहा?

पॉडकास्टर विकी ललवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि अभिनेता अनुज सचदेवा ने कहा, ‘मुझे पता नहीं था कि गौरव और आकांक्षा पिछले 9 महीनों से अलग रह रहे हैं. लेकिन हां, खबर फैलने के बाद मैंने गौरव से बात की। गौरव को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आकांक्षा लॉकडाउन में अपने वैवाहिक जीवन की स्थिति को सार्वजनिक करने वाली है. और हां, मुझे यह कहना होगा कि गौरव अपनी निजी बातें सबके सामने नहीं लाना चाहता. गौरव आकांक्षा से बहुत प्यार करता था और उसे वह सब कुछ देता था जो वह चाहती थी.’

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आकांक्षा की संतान न चाहने और गौरव की संतान चाहने के बीच के मतभेद को और बढ़ाते हुए अनुज ने कहा, ‘मुझे ऐसा नहीं लगता. वैसे भी, यह बहुत ही निजी मामला है जिसके बारे में किसी को पूछना या अटकलें लगाना नहीं चाहिए. अब तक आकांक्षा ने इस बारे में कभी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है. मुझे लगता है कि वह शो पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही हैं.’

आकांक्षा चमोला ने शो में क्या कहा था?

रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में आकांक्षा चमोला ने खुलासा किया कि वह और गौरव खन्ना तलाक ले रहे हैं. उन्होंने बताया कि दोनों पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं, हालांकि यह बात अब तक सार्वजनिक नहीं हुई थी. आकांक्षा ने कहा कि उनके और गौरव के बीच आज भी अच्छे संबंध हैं और दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे जीवनसाथी के रूप में एक-दूसरे के अनुकूल नहीं हैं क्योंकि दोनों के भविष्य को लेकर सोच अलग है. उन्होंने यह भी बताया कि गौरव बच्चे चाहते थे, जबकि वह मां नहीं बनना चाहतीं.

यह खबर भी पढ़ें: Lock Up 2: ‘बेवफाई’ वाले बयान से मचा बवाल, लेकिन पत्नी गौतमी ने किया राम कपूर का बचाव; शेयर किया सद्गुरू का वीडियो

Tags: Akanksha Chamolagaurav khanna
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