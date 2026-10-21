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छोटे पर्दे पर फिर दिखेगा गौरव खन्ना का जलवा, श्रद्धा आर्या के साथ नए शो में नजर आएंगे अभिनेता; दोनों ने सेट पर की पूजा

Gaurav Khanna New Show: टीवी एक्टर गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या जल्द ही एकता कपूर के नए शो में लीड रोल में नजर आएंगे. हाल ही में दोनों का सेट पर मुहूर्त पूजा करते हुए वीडियो वायरल हुआ. हालांकि, शो के नाम और कहानी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 21, 2026 4:37:14 PM IST

गौरव खन्ना ने टीवी की दुनिया में की वापसी
गौरव खन्ना ने टीवी की दुनिया में की वापसी


टीवी अभिनेता गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या जल्द ही एक नए शो में साथ नजर आएंगे. हाल ही में दोनों को शो के सेट पर पूजा करते देखा गया, जिसका वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. प्रोड्यूसर एकता कपूर ने बताया है कि यह शो स्मृति ईरानी के सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की जगह लेगा. हालांकि, अभी तक शो के नाम और कहानी का खुलासा नहीं हुआ है.

सेट पर पूजा करते वीडियो आया सामने 

बुधवार को गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या ने अपने नए शो के सेट पर दुर्गा पूजा की रस्मों में हिस्सा लिया. इस दौरान गौरव सफेद कुर्ते में नजर आए, जबकि श्रद्धा ने सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी थी। दोनों का यह अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.  इससे पहले दोनों को बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑफिस के बाहर भी देखा गया था। यहां उन्होंने पैपराजी से मुस्कुराते हुए बातचीत की, लेकिन अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की.

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एकता कपूर ने क्या कहा?

एकता कपूर ने गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या को एक साथ नए शो में लाने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के फिनाले के बाद दर्शक उनसे नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे. इसलिए वह जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी लेकर आना चाहती थीं, जो दर्शकों को पसंद आए.
 
एकता ने आगे कहा कि गौरव और श्रद्धा को साथ लाना उनके लिए खास है. दोनों कलाकारों को दर्शकों का खूब प्यार मिला है और वह लंबे समय से उन्हें एक साथ स्क्रीन पर देखना चाहती थीं. अब इस जोड़ी को लेकर वह उत्साहित हैं और दर्शकों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हैं.

कब प्रीमियर होगा शो?

स्टार प्लस के इस नए शो में गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या पहली बार साथ नजर आएंगे. हालांकि, शो की कहानी और उनके किरदारों के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शो नवंबर 2026 के आखिर में शुरू हो सकता है और ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ की जगह लेगा.

यह खबर भी पढ़ें: 2 लोगों के साथ एक बाथरूम में घुसे स्काउट, की गंदी हरकत! बिग बॉस 20 के इतिहास में पहली बार घटी ऐसी घटना; सभी कंटेस्टेंट…

Tags: gaurav khannaGaurav Khanna ComebackShraddha Arya
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