Bigg Boss 19 में आते ही गौरव खन्ना ने मचाया गदर,अनुपमा की इस स्टार को मारा ताना, खोल दिए टीवी इंडस्ट्री के सारे काले राज!

Gaurav Khanna in Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) ने आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया है। सलमान खान के प्रीमियर ने बवाल मचा दिया है। इस शओ में 16 सदस्य एंट्री ले चुके हैं। एक के बाद एक सलमान खान शो के सितारों के नाम पर्दा उठा दिया है। सलमान खान ने अनुपमा के स्टार गौरव खन्ना का स्वागत किया। शो में आते ही गौरव खन्ना ने अपना कमाल दिखाना शुरु कर दिया है। उनके फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। शो में एंट्री लेते ही गौरव खन्ना ने अनुपमा की एक स्टार को ताना कस दिया है।
गौरव खन्ना ने अनुपमा को मारा ताना
सलमान खान गौरव खन्ना के फेम की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने गौरव को पहले ही शो का विनर करार दिया है। जिसके बाद सलमान खान ने कहा कि- गौरव खन्ना टीवी के सुपरस्टार हैं जिसे देश की हर लड़की अपने साथ चाहती है। गौरव खन्ना स्टेज पर सलमान के सामने कहा कि-जिस तरह की मिडिल क्लास फैमिली से वह आते हैं। वहां लड़कों को इसी तरह से रहना सिखाया जाता है। उनकी टीवी पर इसी तरह की इमेज बन चुकी है। गौरव खन्ना ने कहा कि उनके फेम की वजह से बहुत से लोग इंसिक्योर हुए हैं लेकिन उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि- उन्होंने काम के लिए कई हसीनाओं के आंसू पोछे हैं। जिसके कारण उन्हें इस शो में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
कई स्टार पहले कर चुके हैं खुलासा
गौरव खन्ना के इस ताने से फैंस को पूरा यकीन है कि वह रुपाली गांगुली के बारे में बात कर रहे हैं। गौरव से पहले कई सितारे रुपाली गांगुली को इंसिक्योर बता चुके हैं। कहते हैं कि- जैसे ही किसी स्टार को फेम मिलने लगता है, वह उसे शो से बाहर करवा देती हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो रुपाली गांगुली की गौरव खन्ना से कई बार लड़ाई हो चुकी है।
