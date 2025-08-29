Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: 9 साल की शादी में पिता क्यों नहीं बने Gaurav Khanna? वजह जानकर हैरानी होगी

Bigg Boss 19: 9 साल की शादी में पिता क्यों नहीं बने Gaurav Khanna? वजह जानकर हैरानी होगी

Gaurav Khanna On Having Baby: टीवी एक्टर गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 में चौंकाने वाला खुलासा किया। शादी के 9 साल बाद भी वे पिता क्यों नहीं बने, इस पर उन्होंने खुलकर बात की।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 17:27:11 IST

TV Actor Gaurav Khanna
TV Actor Gaurav Khanna

Gaurav Khanna Marriage: टीवी की दुनिया में अपने किरदारों से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) इन दिनों बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में नजर आ रहे हैं। शो के एक एपिसोड में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी तमाम बातें कीं। उन्होंने ये भी बताया कि शादी को 9 सालों के लंबे सफर के बाद भी वो अबतक पिता क्यों नहीं बनें। चलिए गौरव ने क्या कहा और इसकी वजह क्या  है जानते हैं।

गौरव खन्ना की शादी को 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन वे अभी पिता नहीं बने। इसका मुख्य कारण उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला (Akansha Chamola) की मंशा है। जी हां, बच्चा ना करने का फैसला उनकी पत्नी का है और गौरव उनके इस फैसले को पूरी समझदारी और सम्मान के साथ अपनाते हैं।

गौरव को चाहिए थे बच्चे लेकिन…

जब शो में उनके मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) ने पूछा कि क्या उन्हें बच्चे हैं, तो गौरव ने काफी इमोशनल होकर कहा कि नहीं। उनका कहना था, “मेरी पत्नी नहीं चाहतीं। मुझे चाहिए, लेकिन लव मैरिज है, जिसे चुना है उसे निभाना भी पड़ेगा।” गौरव की बात सुनकर मृदुल दंग रह गए और पूछा कि आपको चाहिए? मुझे चाहिए लेकिन, लव मैरिज है तो जो वो कहेंगी करना पड़ेगा ना यार। गौरव की इस बात पर मृदुल इंप्रेस हो गए। फिर कहा कि लेकिन, ऐसा क्यों? 

गौरव ने मृदुल को क्या समझाया?

उस बातचीत में उन्होंने यह भी शेयर किया कि पत्नी का नजरिया भी पूरी तरह जायज है। गौरव ने विस्तार से कहा कि दोनों अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं और इस शर्त में बच्चे की देखभाल कैसे हो, यह उनके लिए चिंता का विषय है। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते यह जिम्मेदारी दोनों की अपनी होगी। गौरव ने समझाते हुए कहा कि “उनका प्वाइंट ऑफ व्यू भी सही है। जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने भी कहा सही है।” इसपर मृदुल बोले कि “हां दो चार साल बाद देखना।”

