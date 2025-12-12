Gaurav Khanna: अनुपमा के लिए मिलती थी इतनी कम फीस, बिग बॉस में गौरव खन्ना ने ‘लूटे’ करोड़ों रुपये

Gaurav Khanna: ‘बिग बॉस 19’ में गौरव खन्ना की लोकप्रियता सबसे ज्यादा रही. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें इस शो के लिए सबसे ज्यादा फीस दी गई थी. उन्होंने शो में 15 हफ्ते तक हिस्सा लिया और हर हफ्ते उन्हें 17.7 लाख रुपये मिलते थे. अंत में, ट्रॉफी जीतने के बाद उन्हें 50 लाख रुपये का प्राइज मनी भी मिला. इसका कुल जोड़ करें तो गौरव खन्ना को करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपये इस शो से मिले.

‘अनुपमा’ में फीस और लोकप्रियता

गौरव खन्ना ने टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया का रोल निभाया था. इस शो में उन्हें प्रति दिन 1.5 लाख रुपये की फीस मिलती थी. हालांकि, उनके जाने के बाद भी यह किरदार लोगों को याद है. शो की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली थीं, जिनकी फीस प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये थी. गौरव खन्ना के फैंस ने उन्हें वापस लाने की कई बार मांग की, लेकिन अब उनका कमबैक इस ट्रैक पर नहीं हो रहा है.

गौरव खन्ना की शुरुआत और एक्टिंग करियर

गौरव खन्ना ने MBA की पढ़ाई करने के लिए मुंबई आना शुरू किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने एक MNC आईटी कंपनी में सालभर काम किया. इसके बाद उनका रुझान एक्टिंग की ओर बढ़ा. उनका पहला टीवी शो था ‘भाभी’, इसके बाद उन्होंने कई शो किए जैसे:

‘मेरी डोली तेरे अंगना’

‘कुमकुम’

‘लव ने मिला दी जोड़ी’

‘प्रेम या पहले- चंद्रकांता’

‘ये प्यार न होगा कम’

इन सभी प्रोजेक्ट्स ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी.

निजी जिंदगी की ख्वाहिशें

गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस’ में अपने दिल की कुछ ख्वाहिशें भी साझा की थीं. उन्होंने बताया कि वह पिता बनना चाहते हैं. हालांकि, अब उनके फैंस की निगाहें ये जानने पर भी हैं कि आगे उनका करियर और निजी जीवन कैसे आगे बढ़ता है.