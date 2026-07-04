Gaurav Khanna Akanksha Chamola: lock upp 2 में होगी गौरव खन्ना की एंट्री? आकांक्षा चमोला से तलाक की खबरों के बीच नई सनसनी! जानें सच या अफवाह

रियलिटी टीवी शो लॉक अप सीजन 2: सच या सज़ा के दौरान आकांक्षा चमोला के खुलासे ने सबको चौंका दिया है. उन्होंने स्वीकार किया कि वह अनुपमा फेम गौरव खन्ना से एक साल से अधिक समय से अलग रह रही हैं और आपसी तलाक चाहती हैं. इस खुलासे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था.

वहीं अब जब आकांक्षा धीरे-धीरे खेल में आगे बढ़ रही है और उसके निजी और वैवाहिक जीवन के बारे में अधिक रहस्य सामने आ रहे हैं, तो गौरव खन्ना के शो में प्रवेश करने की नई अफवाहें भी शुरू हो गई हैं.

आकांक्षा चमोला ने लॉक अप में किया तलाक का खुलासा

जब चमोला फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किये जाने वाले जेल रियलिटी शो में शामिल हुईं, तो उन्होंने इस बड़े मंच का फायदा उठाते हुए अपनी शादी को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके बीच कोई दुर्भावना या मनमुटाव नहीं था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दोनों ने आपसी सहमति से शादी न करने का फैसला किया.

आगे के एपिसोड में, चमोला ने रोते हुआ कबूल किया कि उनमें कभी मातृत्व की भावना नहीं थी और वे बिना बच्चों के रहने को तैयार थीं; यही उनके अलगाव की सबसे बड़ी वजह बनी. हालांकि गौरव खन्ना ने बिग बॉस शो में आकर पहले उनकी बात को सही ठहराया था, लेकिन चमोला ने कहा कि खन्ना की बच्चे पैदा करने की इच्छा उनके भविष्य के सपनों के बीच एक स्थायी बाधा बन गई है.

क्या गौरव खन्ना लॉक अप सीजन 2 में वाइल्डकार्ड एंट्री करेंगे?

आकांक्षा चमोला और गौरव के इस विवाद ने इतनी सुर्खियां बटोरीं कि लॉक अप 2 में गौरव खन्ना के अप्रत्याशित अप्रत्याशित प्रतिभागी होने को लेकर चर्चा चरम पर पहुंच गई है. लेकिन वास्तविकता उद्योग जगत की अटकलों से बिलकुल अलग है. गौरव खन्ना के कुनिका सदानंद जैसे करीबी दोस्त और सह-प्रतियोगी इस बात से अवगत हैं कि खन्ना कितने निजी और व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने में कितने परिपक्व हैं, जिससे उनके लिए इस तरह के किसी रियलिटी शो के झंझट में पड़ना असंभव हो जाता है.

आकांक्षा चमोला के बारे में

आकांक्षा चमोला बिग बॉस विजेता गौरव खन्ना की पत्नी हैं और इन दिनों लॉक अप 2 की प्रतिभागी बनी हुई हैं. शो के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वो गौरव खन्ना से काफी समय से अलग रह रही हैं और दोनों ने तलाक लेने का निर्णय लिया है. आकांक्षा ने बताया कि वो मां नहीं बनना चाहतीं और दोनों के अलगाव की सबसे बड़ी वजह यही है. आकांक्षा चमोला का जन्म कथित तौर पर 18 जनवरी, 1991 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. वह एक पहाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती हैं और वर्तमान में 35 वर्ष की हैं. उन्होंने अभिनय को पूर्णकालिक करियर बनाने का फैसला किया और 2015 में स्वरागिनी से टेलीविजन की शुरुआत की, और धीरे-धीरे छोटे पर्दे पर अपनी जगह बनाई.