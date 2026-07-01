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Gaurav Akanksha Divorce: औरतों में भी दिलचस्पी रखती हैं गौरव की पत्न! कहीं ये तो नहीं अलग होने की वजह; लॉकअप में श्रेया का बड़ा खुलासा

Gaurav Akanksha Divorce: गौरव खन्ना और आकांक्षा के बीच विवाद और तलाक की खबरों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी जारी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो, ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में गौरव की पत्नी आकांक्षा भी मौजूद हैं.

By: Heena Khan | Published: July 1, 2026 7:50:49 AM IST

gaurav akanksha divorce
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Gaurav Akanksha Divorce: गौरव खन्ना और आकांक्षा के बीच विवाद और तलाक की खबरों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी जारी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो, ‘लॉक अप: सच या सज़ा’ में गौरव की पत्नी आकांक्षा भी मौजूद हैं. वहीँ इन्हे लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और कई खुलासे भी. हाल ही में एक एपिसोड में एक ऐसी घटना हुई जिसने सोशल मीडिया और टेलीविज़न इंडस्ट्री में हलचल मचा दी. पॉपुलर कंटेस्टेंट और इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा ने अपनी साथी कंटेस्टेंट आकांक्षा चमोला के बारे में एक ऐसा खुलासा किया जो सच में हैरान कर देने वाला है. इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया. श्रेया कालरा का कहना है कि आकांक्षा चमोला बायसेक्शुअल हैं.

क्या बायसेक्शुअल हैं आकांक्षा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विवाद तब शुरू हुआ जब आकांक्षा चमोला ने शो के अंदर श्रेया कालरा के खिलाफ ‘चार्जशीट’ फाइल की, जिससे श्रेया ‘डेंजर ज़ोन’ में चली गईं. इस कदम से दोनों के बीच अच्छा-खासा विवाद देखने को मिला है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस झगड़े के बीच, श्रेया ने एक और कंटेस्टेंट सूफी मोतीवाला के साथ बैठकर आकांक्षा के बारे में बात की. बातचीत के दौरान, श्रेया थोड़ी हिचकिचाईं और सूफी से पूछा, “अगर मैं इस बात को सबके सामने लाती हूँ, तो क्या मैं बुरी इंसान बन जाऊँगी?” उनका हौसला बढ़ाते हुए सूफी ने जवाब दिया, “नहीं, तुम बुरी इंसान नहीं बनोगी; यही तो गेम का नियम है.” सूफी की सहमति मिलने के बाद, श्रेया ने यह बड़ा बयान दिया कि आकांक्षा बायसेक्शुअल हैं, जिससे सूफी पूरी तरह हैरान रह गईं.

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लोक अप में बुरा फंसी आकंक्षा  

शुरुआत में, सूफी ने इस मामले को निजी रखने की सलाह दी थी, लेकिन श्रेया अपनी बात पर अड़ी रहीं. गेम के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने सूफी से कहा, “अब यह बात बाहर आ चुकी है. आकांक्षा ने यह राज़ मुझे बताया था, और अब हमने इसे शो पर ज़ाहिर कर दिया है. इसका सीधा मतलब है कि आकांक्षा ने दो लाइफलाइन गंवा दी हैं, और अब उनके पास बाकी सफर के लिए सिर्फ़ एक ही लाइफलाइन बची है.” असल में, शो का फ़ॉर्मेट ऐसा है कि अगर कंटेस्टेंट के निजी राज़ खुल जाते हैं, तो उन्हें गेम के फ़ायदे या लाइफलाइन गंवाने का खतरा होता है. श्रेया के इस कदम के बाद, दर्शकों के बीच एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या गेम के लिए किसी की निजी ज़िंदगी का इस तरह इस्तेमाल करना सही है.

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