‘चाय बना और…’, भाभी-देवर की क्यूट रील, गौहर खान और आवेज का ट्रेंडिंग वीडियो Viral

Awez Darbar Viral Video : आवेज दरबार का वॉइसओवर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गौहर खान संग रील ने ट्रेंड को नई पहचान दी. बिग बॉस विवाद और फैमिली फन वीडियो से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 4, 2025 12:00:00 PM IST

Gauhar Khan Viral Video : सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नाम खूब चर्चा में है – आवेज दरबार. पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर और डांसर आवेज दरबार का एक वॉइसओवर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन इस बार ये ट्रेंड सिर्फ उनकी एनर्जी की वजह से नहीं, बल्कि एक्ट्रेस गौहर खान के साथ उनके शानदार वीडियो की वजह से भी खास बन गया है.

 गौहर खान और आवेज दरबार की धमाकेदार जोड़ी

हाल ही में गौहर खान ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें वो आवेज दरबार के साथ इस वॉइसओवर पर जबरदस्त लिपसिंक करती नजर आ रही हैं. वीडियो में गौहर की चुलबुली एक्टिंग और आवेज की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की केमिस्ट्री फैन्स को बेहद पसंद आ रही है. गौहर ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा- ‘ट्रेंडसेटर अलर्ट.. आवेज दरबार और जैद दरबार का ट्रैक कॉम्बो – फैमिली फन विद ए ट्विस्ट!’

ये वीडियो ना केवल ट्रेंडिंग हो गया है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसे हजारों लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

 बिग बॉस में एंट्री और चर्चित बहस

आवेज दरबार को हाल ही में रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में भी देखा गया, जहां उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी. शो के दौरान उनकी भोजपुरी एक्ट्रेस निलिमा गिरी से तीखी बहस काफी चर्चा में रही. बहस के दौरान आवेज ने निलिमा को तंज कसते हुए कहा- सीधे जा, चाय बनाकर सबको पिला” यही डायलॉग अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इस पर कई लोग रील्स बना रहे हैं.

 ट्रेंडिंग वॉइसओवर बना सोशल मीडिया सेंसेशन

आवेज का ये वॉइसओवर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग ऑडियो बन गया है. हजारों यूजर्स, इन्फ्लूएंसर्स और सेलेब्रिटीज इस ऑडियो पर अपने-अपने अंदाज में रील्स बना रहे हैं. इतना ही नहीं, इसे बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर भी बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं.

आवेज की इस पॉपुलैरिटी से ये साबित होता है कि उनका डिजिटल प्रभाव केवल डांस तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी आवाज और स्टाइल भी लोगों को अटरैक्ट कर रही है.

 कौन हैं आवेज दरबार?

आवेज दरबार एक भारतीय डांसर, कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. उन्होंने अपनी पहचान टिकटॉक से बनाई थी, जहां उनके डांस वीडियो को खूब पसंद किया गया. इसके बाद उन्होंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाए.

वो मशहूर संगीतकार इस्माइल दरबार के बेटे हैं और एक्ट्रेस गौहर खान के देवर भी हैं, क्योंकि गौहर ने उनके भाई जैद दरबार से शादी की है.

