Gauahar Khan और ज़ैद दरबार के घर गूंजी किलकारियां, बेबी बॉय का किया वेलकम

Gauahar-Zaid blessed with baby boy: एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार के घर बेटे का जन्म हुआ है। कपल ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी शेयर की, जिस पर सेलेब्स और फैंस ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं।

Published: September 3, 2025 16:44:01 IST

Gauahar khan Second Baby: बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान (Gauahar khan) और उनके पति जैद दरबार (zaid darbar) के घर फिर से किलकारियां गूंज उठी हैं। इस स्टार कपल ने अपने दूसरे बच्चे के आने की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है। सोशल मीडिया पर जैसे ही गौहर ने यह खबर पोस्ट की, बधाइयों और प्यार की बौछार शुरू हो गई।

गौहर खान और उनके पति ने अपने परिवार में एक नए सदस्य के वेलकम की खबर साझा की है। 1 सितंबर 2025 को इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे, एक प्यारे बेटे का स्वागत किया, जिसका ऐलान गौहर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बड़े ही खुशी के साथ किया।

पोस्ट में गौहर ने बताया कि ” बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर रहीम उनके बड़े बेटे जेहान (Zehaan) इस नए मेहमान को पाकर बेहद खुश है। मुट्ठियों में एक बेबी ब्रदर को पा लेने की खुशी जेहान की आंखों में साफ झलक रही थी।” इसके आगे पोस्ट में लिखा है “हमारी फैमिली के लिए सभी के प्यार और आशीर्वाद की कामना करते रहें। ग्रेटीट्यूड और गिगलिंग पेरेंट्स जैद और गौहर।”    

यहां देखें गौहर की पोस्ट

इस प्यारे से ऐलान ने टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुशी और बधाइयों की लहर ला दी। फैंस और सेलेब्स ने इस खास मौके पर कपल को गर्मजोशी से शुभकामनाएं भेजीं और सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया।     

2023 में पहले बेबी का किया था वेलकम

बता दें कि कपल ने साल 2022 में निकाह किया था। इसके बाद मई 2023 में उन्होंने अपने पहले बच्चे, जेहान का स्वागत किया था। अब दूसरे बेबी के आने की खुशी कपल और फैमिली के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी साफ झलक रही है। वहीं, दोनों इंस्टा पर आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करते रहते हैं।

