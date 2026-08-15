Home > मनोरंजन > ‘मेरे अंडरआर्म्स सूंघता है वो…’ पति की अजीब हरकत से परेशान हुई मशहूर एक्ट्रेस; सबके सामने खोला बेडरूम का सीक्रेट, जानकर चकरा जाएगा माथा!

‘मेरे अंडरआर्म्स सूंघता है वो…’ पति की अजीब हरकत से परेशान हुई मशहूर एक्ट्रेस; सबके सामने खोला बेडरूम का सीक्रेट, जानकर चकरा जाएगा माथा!

नेहा धूपिया के चैट शो के दौरान गौहर खान ने बताया कि उनके पति जैद को उनके अंडरआर्म्स को छूने और सूंघने की अजीब सी आदत है. हालांकि उसके पीछे गौहर ने एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया.

By: Kajal Jain | Published: August 15, 2026 5:39:22 PM IST

'मेरे अंडरआर्म्स सूंघता है वो...' पति की अजीब हरकत से परेशान हुई मशहूर एक्ट्रेस; सबके सामने खोला बेडरूम का सीक्रेट, जानकर चकरा जाएगा माथा!
'मेरे अंडरआर्म्स सूंघता है वो...' पति की अजीब हरकत से परेशान हुई मशहूर एक्ट्रेस; सबके सामने खोला बेडरूम का सीक्रेट, जानकर चकरा जाएगा माथा!


बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में यह कपल नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो ‘डबल डेट’ में पहुंचा था. इस शो के दौरान दोनों ने अपनी लव स्टोरी, पहली मुलाकात, उम्र के फासले और मैरिड लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प और मजेदार खुलासे किए. लेकिन इनमें से जिस एक खुलासे ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह था जैद दरबार की एक बेहद अजीब और अनोखी आदत. शो में गौहर ने हंसते हुए बताया कि उनके पति जैद को उनकी महक इतनी पसंद है कि वह बिना किसी झिझक के उनके अंडरआर्म्स को सूंघते और छूते हैं. आइए जानते हैं इस कपल ने शो में और क्या-क्या खुलासे किए.

ज़ैद दरबार की अजीब आदत का खुलासा

चैट शो के दौरान जब कपल से एक-दूसरे की अजीब आदतों के बारे में पूछा गया, तो गौहर खान ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए. गौहर ने बताया कि जैद को उनकी खुशबू से इतना प्यार है कि वह अक्सर उनके अंडरआर्म्स को छूते और सूंघते रहते हैं. एक्ट्रेस के मुताबिक, जैद को लगता है कि उनकी महक हमेशा बहुत अच्छी और फ्रेश होती है. यही नहीं, जैद अपनी इस अजीब आदत को लेकर बिल्कुल भी झिझकते नहीं हैं, बल्कि कई बार तो वे अपनी इस बात का जिक्र अपनी बहन से भी कर चुके हैं. गौहर ने मजाकिया अंदाज में बताया कि जैद को इस बात की परवाह बिल्कुल नहीं होती कि दूसरे लोग इस पर क्या सोचेंगे.

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लॉकडाउन में परवान चढ़ा इश्क

इस चैट शो में गौहर और जैद ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में भी खुलकर बात की. जैद ने बताया कि उन्होंने पहली बार गौहर को कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एक सुपरमार्केट में देखा था. उन्होंने गौहर का ध्यान खींचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन तब गौहर ने उन पर ध्यान नहीं दिया था. हां, उनके घर के काम करने वाले शख्स ने जैद को जरूर नोटिस कर लिया था. इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ.

शादी से पहले छिपाई थी उम्र?

गौहर ने बातचीत में एक मजेदार खुलासा करते हुए बताया कि शुरुआत में जैद ने मैसेज पर अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला था. जब गौहर ने उनसे उम्र पूछी, तो उन्होंने खुद को 24 साल का बताया था, जबकि असलियत में वे 29 साल के थे और दोनों के बीच 6 साल का अंतर है. जब इस बात का पता चला तो गौहर हैरान रह गई थीं. हालांकि, उम्र के इस फासले के बावजूद दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और महज एक महीने के भीतर ही जैद ने गौहर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था. परिवार वालों को उम्र के अंतर को लेकर थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन कपल ने साफ कर दिया था कि जिन्हें दिक्कत है वे शादी से दूर रह सकते हैं. आखिरकार, 25 दिसंबर 2020 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए और आज वे दो बेटों (जिहान और फरजान) के प्यारे माता-पिता हैं.

ये भी पढ़ें:- क्या सलमान खान के शो में नजर आएंगे ललित मोदी? ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, Instagram पर कह दी ये बड़ी बात!

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