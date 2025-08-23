Home > मनोरंजन > जब रियलिटी शो के मंच पर इस एक्ट्रेस के कपड़ों पर उठी आपत्ति और हो गया था हाई-वोल्टेज ड्रामा, याद है वो थप्पड़कांड?

Gauahar khan Birthday: गौहर खान आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन, इस खास मौके पर उनके फैंस उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसने सभी को चौंका दिया था। हालांकि, इस कांड ने उनके करियर पर कोई असर नहीं डाला।

August 23, 2025

Gauahar khan Throwback Story: ग्लैमर की दुनिया हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण और चमक-दमक से भरी रही है। लेकिन, कभी-कभी इसी दुनिया में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो दर्शकों को चौंका देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एक जानी-मानी एक्ट्रेस गौहर खान के साथ। जब वो अपने करियर के सुनहरे दौर में थीं और अचानक एक लाइव शो में उनके साथ ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हिला दिया। आज गौहर का बर्थडे है इस खास मौके पर इस किस्से के बारे में आपको बताएंगे।

वो पल जिसने सबको कर दिया हैरान

साल 2014 में एक्ट्रेस एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रही थीं। माहौल उत्साह से भरा हुआ था, कैमरे रोल कर रहे थे और दर्शक जोश में थे। तभी भीड़ में से अचानक एक शख्स स्टेज पर आ गया और सबके सामने एक्ट्रेस को थप्पड़ मार दिया। वजह सुनकर लोग दंग रह गए। उस शख्स का कहना था कि एक्ट्रेस मुस्लिम होकर भी छोटे कपड़े पहनती हैं। यह बयान और हरकत दोनों ही हैरान कर देने वाले थे।

साहस से दिया जवाब

इस घटना के बाद एक्ट्रेस ने चुप रहने के बजाय साहस दिखाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर औरत को अपनी मर्जी से कपड़े पहनने और जीने का अधिकार है। उनकी ये बेबाकी और आत्मविश्वास ने ना सिर्फ महिलाओं बल्कि युवाओं के बीच भी नई सोच को जन्म दिया।

फैमिली और बैकग्राउंड

यहां तक पहुंचने का सफर उनके लिए आसान नहीं था। मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखने वाली गौहर ने हमेशा अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी फैमिली शुरू से ही मीडिया और पब्लिक की नजरों में रही। बहन निगार खान भी एक्ट्रेस हैं और अक्सर दोनों बहनों को उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लिए सराहा जाता है।

करियर की खासियत

मॉडलिंग से शुरुआत करने वाली गौहर ने झलक दिखला जा और बिग बॉस 7 जैसे शोज से अपनी पहचान बनाई। बिग बॉस जीतने के बाद तो मानो उनकी किस्मत चमक उठी। फिल्मों में भी उन्होंने रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर जैसी मूवीज और कई म्यूजिक वीडियोज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

विवाद के बाद भी सफलता

कंट्रोवर्सी जितनी बड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ा था उनका हौसला। थप्पड़ कांड ने उनकी इमेज को कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। आज भी उनकी गिनती इंडस्ट्री की सबसे बेबाक और कॉन्फिडेंट एक्ट्रेसेज में होती है।

