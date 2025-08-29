ढोल-नगाड़ों की ताल पर थिरके Salman Khan, कई बॉलीवुड सितारों ने पूरे परिवार संग किया गणपति बप्पा को विदा

Salman Khan Ganpati Visarjan: पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही हैं। इस पर्व में लोग 11 दिन के लिए बप्पा को अपनी इच्छा के मुताबिक, घर में रखते हैं। उसके बाद वह धूमधाम से विसर्जन करते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 11 दिन के इस धमाकेदार उत्सव के बाद बप्पा के घर से विदा कर दिया है।

सलमान खान ने बप्पा को दी विदाई

उत्सव में लोग बप्पा को अपनी इच्छा अनुसार घर बीते दिन अर्पिता खान शर्मा के घर पर सलमान खान और उनका पूरा परिवार गणपति बप्पा की आरती करते हुए नजर आया था। वहीं अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलमान अपने भाई-बहनों के साथ ढोल-नगाड़ों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कई और सितारों ने भी गणपति बप्पा को विदाई दी। गोविंदा और सुनीता आहूजा ने भी अपने घर से बप्पा को विदाई दी।

वायरल हुआ भाईजान का वीडियो

सोशल मीडिया इस वक्त सलमान खान के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। सलमान खान के साथ अर्पिता, आयुष शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल और घर के सभी बच्चे नजर आए। सलमान खान मजे से थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। सलमान को खुश देख उनके फैन्स भी काफी खुश हैं। सुपरस्टार का परिवार धूमधाम से गणपति को विदाई देते हुए दिखाई दिए। इस दौरान भाईजान अपने घर के बच्चों के साथ खूब मस्ती-मजाक कर रहे हैं। मुस्लिम परिवार होने के बावजूद खान फैमली हर साल गणपित के इस पर्व को धूमधाम से मनाती है।

गोविंदा और सुनीता फिर आए एक साथ

गोविंदा और सुनीता का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उन्होंने भी पूरे भाव के साथ बप्पा को विदाई दी। काफी दिनों से सुनीता और गोविंदा के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थीं। लेकिन अब दोनों ने इन अफवाहों को खत्म कर दिया है। गणेश चतुर्थी पर दोनों ने एक साथ बप्पा का वेलकम किया। इसके बाद बीती शाम को गोविंदा ने अपनी बीवी और बेटे के साथ बप्पा की धूमधाम से विदाई की। वीडियो में सब काफी खुश नजर आ रहे हैं।