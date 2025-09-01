Home > मनोरंजन > बप्पा की भक्ति में लीन हुईं ऐश्वर्या-आराध्या, एक साथ दर्शन के लिए पहुंची मां-बेटी, देखें Video

Ganesh Chaturthi 2025: ऐश्वर्या राय ने हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के जीएसबी पंडाल में बप्पा के दर्शन किए। इस बार उनकी लाडली बेटी आराध्या भी मौजूद थी।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 1, 2025 11:27:30 IST

Ganesh Chaturthi Aishwarya Rai And Aardhya Bachchan : बॉलीवुड की खूबसूरत और सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन हर साल की तरह इस साल भी मुंबई के जीएसबी पंडाल में बप्पा के दर्शन के लिए पहुंची। इस बार भी उनकी बेटी आराध्या गणेश भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल में पहुंची थीं। इस दौरान की मां-बेटी की वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं।  

बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचीं ऐश्वर्या राय

रविवार, 31 अगस्त को ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ बप्पा का आशिर्वाद लेने पहुंची थीं। दोनों मुंबई के गौड़ सारस्वत ब्राह्मण गणेशोत्सव यानी जीएसबी पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचे थे। एक्ट्रेस ने बेहद सादगी के साथ हंसते हुए वहां मौजूद सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। उन्होंने वाइट एंब्रॉयडरी सूट पहना हुआ था, जो उनके लुक को और भी निखार रहा था। वहीं उनकी बेटी ने भी ट्रेडीशनल आउटफिट पहना था, जो उस पर काफी सुंदर लग रहा था। 

View this post on Instagram

A post shared by GSB Seva Mandal (@gsbsevamandalmumbai)

सादगी भरे अंदाज से एक्ट्रेस ने लूटा दिल 

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने खुले बालों के साथ माथे पर एक छोटी बिंदी लगाई थी। जो उनके पूरे लुक पर चार चांद लगा रही थी। वायरल वीडियो में ऐश्वर्या राय  हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। जीएसबी मंडल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्ट्रेस और उनकी बेटी का ये वीडियो शेयर किया है। दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। मां-बेटी की आस्था लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। 

इस फिल्म में आखिरी बार नजर आई थीं एक्ट्रेस 

ऐश्वर्या राय बच्चन को आखिरी बार तमिल फिल्म ‘पोन्नियिन सेलवन: II’ में देखा गया था। उनकी बॉलीवुड में आखिरी फिल्म 2018 में ‘फन्ने खान’ आई थी। वह आजकल कम ही फिल्मों में काम करती हैं। फिल्मों में वह भले ही कम दिखाई दे रही हों, लेकिन ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिये वह अक्सर फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं। सोशल मीडिया पर कई बार उनकी तस्वीरें और वीडियोज वायरल होते रहते हैं। 

