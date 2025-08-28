Ganesh Chaturthi 2025: गणपति बप्पा के दरबार में बॉलीवुड का जलवा, मनीष मल्होत्रा के घर जुटे फिल्मी सितारे

गणेश चतुर्थी का नाम आते ही मुंबई की गलियां रोशनी से जगमगा उठती हैं, और जब फैशन डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा अपने घर पर बप्पा का स्वागत करते हैं, तो यह उत्सव और भी खास हो जाता है। बुधवार की शाम को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां भक्ति, फैशन और सितारों का ग्लैमर एक साथ रंग बिखेर रहा था।

पूजा की शुरुआत में ही घर के बाहर कैमरों की फ्लैश लाइट्स ने माहौल को चमका दिया। एक-एक कर जब बॉलीवुड सितारे वहां पहुंचे, तो हर किसी की एंट्री पर लगा जैसे यह कोई फिल्मी रेड कार्पेट हो, बस फर्क इतना कि यहां शोस्टॉपर थे गणपति बप्पा।

इन सितारों ने लगाया चार चांद

• नुसरत भरुचा और अदिति राव हैदरी

दोनों ही एक्ट्रेस एक साथ पारंपरिक लुक में नजर आईं। अदिति की पिंक-टोन ड्रेस और नुसरत की एथनिक स्टाइल ने त्योहार में अलग ही निखार ला दिया।

• चंकी पांडे और अनन्या पांडे

पिता-बेटी की इस जोड़ी ने घर के आंगन को परिवारिक माहौल से भर दिया। अनन्या का सिंपल लेकिन ग्रेसफुल अवतार सभी को भा गया।

• विजय वर्मा

अपने सहज और क्लासी अंदाज में पहुंचे विजय वर्मा, जिनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम में और भी शान बढ़ाई।

• मनीष मल्होत्रा

घर के मेज़बान खुद भी पूरे उत्साह में नजर आए। उनका अंदाज साफ दिखा रहा था कि उनके लिए यह त्यौहार केवल परंपरा नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा जश्न है।

• रेखा

हमेशा की तरह बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस और लोगों की आइडियल रेखा जी भी इस समारोह में शामिल हुईं। कांजीवरम साड़ी में अपने क्लासी स्टाइल से उन्होंने आज की यंग एक्ट्रेस को मात दे दी।

फैशन और भक्ति का संगम

मनीष के घर का यह आयोजन किसी फैशन शो से कम नहीं लगा। जहां एक ओर सितारों के पारंपरिक पहनावे ने ध्यान खींचा, वहीं दूसरी ओर गणपति बप्पा की आराधना ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। आरती और मंत्रोच्चार के बीच जब सेलेब्स एक साथ झूमे, तो लगा जैसे ये स्टार्स नहीं बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। ये तस्वीरें आपको मनीष मल्होत्रा की इंस्टा स्टोरी पर मिल जाएंगी। सोशल मीडिया पर भी सितारों का ये लुक तेजी से वायरल हो रहा है।