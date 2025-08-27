Home > मनोरंजन > बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत

बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत

Bollywood Celebs Celebration: गणेश चतुर्थी 2025 पर बॉलीवुड सितारों ने बप्पा का स्वागत पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ किया। करीना कपूर, अनन्या पांडे से लेकर अक्षय कुमार तक कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर झलकियां शेयर कीं। जानें किस स्टार ने कैसे मनाया त्योहार।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 18:45:46 IST

Celebs Celebrates Ganesh Chaturthi
Celebs Celebrates Ganesh Chaturthi

Bollywood Stars Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ घर-घर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड गलियारों में भी खूब धूमधाम से मनाया गया। इस बार भी कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में बप्पा का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर त्योहार की रौनक और बढ़ा दी।

फैन्स के लिए यह मौका खास रहा क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट स्टार्स को पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर बप्पा की आराधना करते देखा। किसी ने परिवार संग पूजा की तो किसी ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले मैसेज लिखे। आइए जानते हैं किस स्टार ने कैसे मनाई गणेश चतुर्थी।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

बॉलीवुड सेलेब्स और उनकी गणेश चतुर्थी

• करीना कपूर खान



बेटे तैमूर और जेह के साथ गणपति की पूजा की और इंस्टाग्राम पर प्यारी तस्वीरें साझा कीं।

• सोहा अली खान



परिवार संग बप्पा की आरती में शामिल हुईं और बेटी इनाया संग खूबसूरत झलक दिखाई।

• अनन्या पांडे



आइवरी सूट पहनकर गणपति का स्वागत किया और इंस्टाग्राम पर लिखा, Welcome home my favouritestttt Bappa

• अनुपम खेर



श्रद्धा भरे अंदाज में कहा, Ganpati Bappa Morya! May Ganesh ji give you all happiness and peace always!

• अक्षय कुमार

सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं और लिखा, Lots of good wishes to you and your family on Ganesh Chaturthi
 
• प्रियंका चोपड़ा

विदेश में रहते हुए भी गणपति उत्सव की बधाई दी और अपनी बचपन की यादें शेयर कीं।

• शाहिद कपूर

शाहिद ने अपने कैप्शन में लिखा कि Here’s to fearless starts and unstoppable journeys with Bappa’s grace.

• सुनील शेट्टी

Shri Ganpati Namah… कहकर शांति, समृद्धि और ज्ञान की कामना की।

• बिपाशा बसु



बेटी देवी के साथ मिट्टी के गणपति बनाकर पूजा की और वीडियो पोस्ट की।

• अजय देवगन और अभिषेक बच्चन

दोनों ने अपने-अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर बप्पा के प्रति आस्था दिखाई।

Tags: Akshay Kumarananya pandeyanupam kherGanesh Chaturthi 2025priyanka chopra
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हर दिन अपनाएं ये तरीके और पाएँ लंबे नेल्स

August 27, 2025

क्या है हेयरफॉल की असली वजह?जानकर रह जाएंगे हैरान

August 27, 2025

इन आदतों से बहुत जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं महिलाएं

August 27, 2025

केसर का पानी पीने से पुरुषों को मिलेंगे ये 5...

August 27, 2025

आँखों का धुंधलापन होगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताया सौंफ...

August 27, 2025

स्मेल , फ्रेग्नेंस और अरोमा में है बड़ा Difference यहां...

August 27, 2025
बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत
बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत
बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत
बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?