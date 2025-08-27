बॉलीवुड ने धूमधाम से मनाई गणेश चतुर्थी, इन सितारों ने बप्पा का किया स्वागत

Bollywood Stars Ganesh Chaturthi: गणेश चतुर्थी का पर्व सिर्फ घर-घर में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड गलियारों में भी खूब धूमधाम से मनाया गया। इस बार भी कई सितारों ने अपने-अपने अंदाज में बप्पा का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर त्योहार की रौनक और बढ़ा दी।

फैन्स के लिए यह मौका खास रहा क्योंकि उन्होंने अपने फेवरेट स्टार्स को पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर बप्पा की आराधना करते देखा। किसी ने परिवार संग पूजा की तो किसी ने सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले मैसेज लिखे। आइए जानते हैं किस स्टार ने कैसे मनाई गणेश चतुर्थी।

बॉलीवुड सेलेब्स और उनकी गणेश चतुर्थी

• करीना कपूर खान







बेटे तैमूर और जेह के साथ गणपति की पूजा की और इंस्टाग्राम पर प्यारी तस्वीरें साझा कीं।

• सोहा अली खान







परिवार संग बप्पा की आरती में शामिल हुईं और बेटी इनाया संग खूबसूरत झलक दिखाई।

• अनन्या पांडे







आइवरी सूट पहनकर गणपति का स्वागत किया और इंस्टाग्राम पर लिखा, Welcome home my favouritestttt Bappa

• अनुपम खेर







श्रद्धा भरे अंदाज में कहा, Ganpati Bappa Morya! May Ganesh ji give you all happiness and peace always!

• अक्षय कुमार

सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दीं और लिखा, Lots of good wishes to you and your family on Ganesh Chaturthi



• प्रियंका चोपड़ा

विदेश में रहते हुए भी गणपति उत्सव की बधाई दी और अपनी बचपन की यादें शेयर कीं।

• शाहिद कपूर

शाहिद ने अपने कैप्शन में लिखा कि Here’s to fearless starts and unstoppable journeys with Bappa’s grace.

• सुनील शेट्टी

Shri Ganpati Namah… कहकर शांति, समृद्धि और ज्ञान की कामना की।

• बिपाशा बसु







बेटी देवी के साथ मिट्टी के गणपति बनाकर पूजा की और वीडियो पोस्ट की।

• अजय देवगन और अभिषेक बच्चन

दोनों ने अपने-अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर बप्पा के प्रति आस्था दिखाई।