‘गदर’ में इस सीन की शूटिंग के दौरान आ गए थे सबकी आंखों में आंसू, फिल्म के डायरेक्टर ने किया खुलासा, की अमीषा पटेल की तारीफ़

Ameesha Patel: हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल डांस रियलिटी शो ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ में पहुंची. इस दौरान अमीषा पटेल के करियर की कल्ट क्लासिक फिल्म गदर के निर्देशक अनिल शर्मा भी शो पर पहुंचे.

शो पर पहुंचकर अनिल शर्मा ने अमीषा पटेल की जमकर तारीफ की और फिल्म के एक सीन के बारे में बताया, जब शूटिंग के दौरान टीम के सभी मेंबर्स की आंखों में आंसू आ गए थे.

अमीषा के एक्टिंग देख रोने लगे सभी क्रू मेंबर्स

आईएएनएस की एक खबर के अनुसार, अनिल शर्मा ने शो में याद करते हुए बताया कि ‘गदर’ में ‘सकीना’ के किरदार के लिए अमीषा पटेल ने बहुत मेहनत की थी. उन्होंने कहा, “सकीना के हर सीन के लिए तुमने मेरे साथ सैकड़ों बार रिहर्सल की थी.”

अनिल ने कहा, “फिल्म में मौलवी के साथ तुम्हारा एक सीन था, जहां तुम कहती हो- ‘मैं जहर खाकर मर भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तारा आएगा और मुझे ढूंढकर बुलाएगा.’ तुमने इस सीन को इतने शानदार तरीके से किया कि सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखों में आंसू आ गए थे और सबने तालियां बजाई थीं.” बता दें कि यह फिल्म अमीषा पटेल के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है.

‘गदर’ के बारे में

‘गदर’ साल 2001 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला. यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है. यह फिल्म भारत के बंटवारे (1947) के समय की कहानी है. इस फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है और वह उसे पाकिस्तान से वापस लाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है. फिल्म के डायलॉग और सनी देओल का हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन आज भी बहुत मशहूर है.