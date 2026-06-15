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Gadar and Lagaan Box Office Comparison: ‘गदर’ और ‘लगान’ की टक्कर में किसने मारी बाजी? जानें दोनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Gadar and Lagaan Box Office Comparison: साल 2001 में 'गदर' और 'लगान' का ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ था. देशभक्ति की भावना से जुड़ी दोनों फिल्मों को लोगों का भरपूर प्यार मिला. आइए जानते हैं दोनों का कलेक्शन-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 15, 2026 10:21:36 AM IST

Gadar and Lagaan Box Office Comparison: ‘गदर’ और ‘लगान’ की टक्कर में किसने मारी बाजी? जानें दोनों का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन


Gadar and Lagaan Box Office Comparison: बॉलीवुड में फिल्मों का एक ही दिन रिलीज होना आम बात है, लेकिन कुछ क्लैश ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी चर्चा का विषय बने रहते हैं. साल 2001 में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब दो बड़ी और चर्चित फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में उतरीं. एक तरफ सनी देओल की ‘गदर’ लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, तो दूसरी ओर आमिर खान की ‘लगान’ अपने अलग विषय और दमदार कहानी के दम पर सुर्खियां बटोर रही थी. दिलचस्प बात ये रही कि कड़ी टक्कर के बावजूद दोनों फिल्मों ने शानदार सफलता हासिल की और हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह बनाई.

‘गदर’ और ‘लगान’ की कहानियां भले ही अलग थीं, लेकिन दोनों फिल्मों में देशभक्ति की भावना मेन रूप से देखने को मिली. यही वजह रही कि लोगों ने दोनों फिल्मों को भरपूर प्यार दिया. एक तरफ ‘लगान’ ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की कहानी दिखाई, तो दूसरी तरफ ‘गदर’ ने भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि में एक भावनात्मक प्रेम कहानी पेश की.

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 कमाई के मामले में भी रही शानदार सफलता

रिपोर्ट्स के अनुसार, लगभग 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘लगान’ ने दुनियाभर में करीब 65 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. फिल्म को लोगों और समीक्षकों दोनों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई.

वहीं, 19 करोड़ रुपये के बजट में बनी ‘गदर’ ने कमाई के सारे अनुमान पीछे छोड़ दिए. फिल्म ने करीब 133 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. रिलीज के बाद इसका क्रेज लंबे समय तक बना रहा.

 ‘लगान’ की स्टारकास्ट और निर्देशन

‘लगान’ का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया था. फिल्म में आमिर खान मेन रोल में नजर आए थे. उनके अलावा ग्रेसी सिंह, सुहासिनी मुले, ए.के. हंगल, पॉल ब्लैकथॉर्न, रघुबीर यादव, आदित्य लखिया, राजेंद्र गुप्ता, अखिलेंद्र मिश्रा, अनुपम श्याम और कुलभूषण खरबंदा जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं.

 ‘गदर’ में दिखा था दमदार स्टार पावर

‘गदर’ का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था और फिल्म में सनी देओल ने मेन किरदार निभाया था. उनके साथ अमरीश पुरी, विश्वजीत प्रधान, राकेश बेदी, मिथिलेश चतुर्वेदी, डॉली बिंद्रा, दलिप ताहिल और एहसान खान जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिखाई दिए थे. फिल्म की कहानी, संवाद और सनी देओल के दमदार अभिनय ने इसे लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया.

Tags: entertainment newsgadarGadar and Lagaan Box Office Comparisonlagaan
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