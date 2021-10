महाराष्ट्र. सनी देओल और अमीषा पटेल एक बार फिर स्क्रीन पर ग़दर मचाने आने वाले हैं. दरसअल, इनकी मशहूर फिल्म ग़दर का सीक्वल आ रहा है. 20 साल पहले रिलीज़ हुई फिल्म ग़दर आज भी दर्शकों के जेहन में है, इसलिए इस फिल्म के सीक्वल को लाया जा रहा है. पहले की ही तरह इस बार भी फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल मुख्य भूमिका में नज़र आएँगे. जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है. फिल्म का मोशन पोस्टर ( Gadar 2 Poster Release ) आज रिलीज़ कर दिया गया है.

After two decades the wait is finally over!

On the auspicious day of Dusshera, Presenting to you the motion poster of #Gadar2.

The Katha Continues..@ameesha_patel @iutkarsharma @Anilsharma_dir @ZeeStudios_ @anilsharmaprod @Mithoon11 @ZeeMusicCompany @ZEE5India @zeecinema pic.twitter.com/4ulcOd4mGI

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) October 15, 2021