FWICE ने वापस लिया असहयोग निर्देश, ‘डॉन 3’ मामले में रणवीर सिंह को मिली बड़ी राहत, कानूनी लड़ाई अभी भी जारी

‘डॉन 3’ विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. हाल ही में FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ जो असहयोग निर्देश जारी किया था, उसे वपास ले लिया है,

बता दें कि ‘डॉन 3’ मामले में FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग निर्देश जारी किया था; जिसके बाद IMPAA समेत कई अन्य संस्थाओं ने रणवीर का समर्थन किया था. वहीं दूसरी ओर रणवीर ने भी FWICE के खिलाफ लीगल नोटिस जारी किया था.

अन्य संगठनों की अपील के बाद FWICE ने लिया फैसला

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज (FWICE) ने आज इस पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान इसके सदस्यों ने कहा कि उनके असहयोग निर्देश जारी करने के बाद CINTAA सहित कई संगठनों का उन्हें रिक्वेस्ट आया कि इस तरह का नॉन कॉपरेशन को वापस ले लीजिए. इसलिए इस तरह की कई अपील और रिक्वेस्ट के बाद हमने इसे वापस लेने का फैसला किया है. हालांकि, एक्टर रणवीर सिंह की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस का जवाब दिया जाएगा.

FWICE ने क्यों जारी किया था असहयोग निर्देश

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने कुछ समय पहले अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग निर्देश जारी किया था. इस निर्देश के तहत फेडरेशन से जुड़े तकनीशियन, कर्मचारी और सदस्य रणवीर सिंह से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सहयोग नहीं करने वाले थे. दरअसल, FWICE का आरोप था कि रणवीर सिंह ने फिल्म ‘डॉन-3’ की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले प्रोजेक्ट छोड़ दिया, जिससे निर्माताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा. फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया है कि असहयोग निर्देश वापस लेने का फैसला इंडस्ट्री संगठनों के अनुरोध पर लिया गया है, न कि किसी कानूनी दबाव के कारण.

FWICE देगा रणवीर सिंह के लीगल नोटिस का जवाब

इस विवाद के दौरान रणवीर सिंह ने भी FWICE के खिलाफ कानूनी कदम उठाया है. उनकी ओर से फेडरेशन को एक लीगल नोटिस भेजा गया है. FWICE ने स्पष्ट किया है कि अभिनेता के लीगल नोटिस का विधिवत जवाब दिया जाएगा और संगठन अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा. अब यह विवाद कौन-सा मोड़ लेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा.

