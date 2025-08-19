इन एक्ट्रेसस ने शादी होने के बाद भी फिल्मों में किए Bold और Intimate Scene- जिसे देख फैंस हो गए पानी -पानी और जमकर की तारीफ!

Married Actresses in Intimate Scenes: बॉलीवुड हो या फिर रीजनल फिल्म इंडस्ट्री यहां पर कहानियों को असली टच देने के लिए एक्टर और एक्ट्रेस को कई बार अपने सीमाओं को लांघना पड़ता है खासकर जब बात इंटीमेट सीन की आती है तो उसे निभाने के लिए उनको सारी हदें पार कर देनी पड़ती है और उसको निभाना काफी ज्यादा आसान नहीं होता है। शादीशुदा एक्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ और करियर के बीच बैलेंस बनाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कई बार ऐसा होता है की एक्ट्रेस ने कैमरे पर बोल्ड सीन करने से बिल्कुल भी नकारा नहीं और अपने एक्ट से दर्शकों को एकदम से चौंका दिया है। ऐसे ही कुछ ऐक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी के बाद भी बड़े पर्दे पर इंटिमेट सीन्स करके खूब सारी सुर्खियां बटोरी हैं।

करीना कपूर ने शादी के बाद भी रखा अपना हॉट अंदाज रखा बरकरार

करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की थी और उन्होंने शादी के बाद भी अपनी फिल्मी करियर को बरकरार रखा और फिल्मों में काफी सारे इंटिमेट सीन्स भी किए हैं और इन सीन्स के जरिए हमेशा अपने फैंस को हैरान भी किया है उन्होंने फिल्म ki $ ka और का सत्याग्रह जैसी फिल्मों में काफी सारे बोल्ड और रोमांटिक सीन्स किए हैं शादी ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर बिल्कुल भी असर नहीं डाला है करीना हमेशा से मनाती है एक्टिंग उनका काम है और वह अपनी रोल को निभाने के लिए किसी भी तरह का सीन कर सकती हैं।

विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में दी दमदार परफॉर्मेंस

विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की है और उसके बाद भी उन्होंने फिल्मों में काफी सारे बोल्ड और इंटिमेट सीन किए हैं उन्होंने ‘द डर्टी पिक्चर’ जैसी फिल्म में काम किया और साबित कर दिया है की एक्ट्रेस के लिए असली ताकत उसकी किरदार रोल निभाने की इच्छा होती है क्योंकि इंटिमेट सीन्स और रोमांटिक सीन्स काफी ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं लेकिन विद्या ने इस चैलेंज किया और उन पर खरी उतरी है और अपने फैंस को बिल्कुल हैरान कर दिया है।

ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद भी निभाई बोल्ड रोल में भूमिका

ऐश्वर्या राय ने एक्टर अभिषेक बच्चन के साथ शादी की है उन्होंने फिल्म से कुछ समय के लिए दूरी तो बना ली थी लेकिन जब वापस स्क्रीन पर लौटी तो उन्होंने अपने बोल्ड और रोमांटिक सीन से सभी दर्शकों और फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने फिल्म ‘ए दिल है मुश्किल’ में रणबीर कपूर के साथ काफी इंटिमेट सींस किए जिसकी वजह से उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। शादीशुदा होने के बावजूद ऐश्वर्या राय ने साबित किया कि उनका ग्लैमर और एक्टिंग स्किल्स अभी भी पहले जैसी ही है और उनका कॉन्फिडेंस और खूबसूरती उनके किरदार मेरी जान दाल देते हैं।