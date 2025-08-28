फिल्म ‘तेजाब’ से लेकर ‘आंखे’ तक, इन फिल्मों ने दिए बॉलीवुड को बड़े सितारे, बॉक्स ऑफिस पर भी उड़ाया गर्दा !

बॉलीवुड में हमेशा से नए सितारों और हिट फिल्मों का दौर चला आ रहा है, खासतौर पर 1988 से लेकर 1993, सिनेमा का वह दौर है जब कुछ ऐसी फिल्में आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सितारे भी दिए जो आज भी बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं। इस दौर में अनिल कपूर, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार सामने निखरकर आए।

अनिल कपूर और सलमान खान ने बिखेर दिया अपना जलवा

सन 1988 में रिलीज हुई “तेजाब” ने बॉलीवुड में ऐसा हिट जोड़ दिया जिसने फैन्स को उनका दीवाना बना दिया। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। इस फिल्म के गाने जैसे ‘एक दो तीन’ आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। लोग वे गाने खूब पसंद करते हैं और अनिल कपूर को इस फिल्म ने इंडस्ट्री में सुपरस्टार का बना दिया । इसके ठीक अगले साल यानी 1989 में फिल्म “मैंने प्यार किया'”आई, जिसने सलमान खान को रातों-रात बॉलीवुड का भाई जान बना दिया। सलमान और भाग्यश्री की प्यारी सी लव स्टोरी आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है।

आमिर खान का रोमांस और अजय देवगन के एक्शन के फैंस हुए दीवाने

1990 में रिलीज हुई “दिल” ने आमिर खान को सुपरस्टार बना दिया। यह उनकी डेब्यू फिल्म नहीं थी, लेकिन कयामत से क़यामत तक से भी ज्यादा हिट साबित हुई। इस फिल्म में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी समय की सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक बन गई। इसी के बाद 1991 में फिल्म “फूल और कांटे” आई, जिसमें अजय देवगन ने धमाकेदार एंट्री ली। आज भी लोग उनके बाइक पर एंट्री वाले सीन को याद करते हैं, इस फिल्म ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में अलग पहचान दिलाई।

बॉलीवुड के किंग खान और एक्शन हीरो अक्षय कुमार का स्टारडम

सन 1992 बॉलीवुड के लिए काफी खास रहा, इस साल फिल्म “दीवाना” आई, जिसने शाहरुख खान जैसा स्टार इंडस्ट्री को दिया। ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ शाहरुख खान ने भी इस फिल्म में अहम रोल निभाया और फैन्स को अपनी एक्टिंग से दीवाना बना लिया। इसके तुरंत बाद “खिलाड़ी” आई, जिससे अक्षय कुमार को खिलाड़ी का खिताब मिला। फिल्म खिलाड़ी ने अक्षय कुमार को बेहद पॉपुलर बना दिया। इस फिल्म में उनके एक्शन और स्टाइल को देखकर सभी उनके दीवाने हो गए।

गोविंदा की कॉमेडी का कमाल

1993 में रिलीज़ हुई फिल्म “आंखें” उस समय की सबसे हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म में गोविंदा और चंकी पांडे की कॉमिक टाइमिंग को फैन्स ने खूब पसंद किया, उनकी कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को खूब हँसाया। गोविंदा का डबल रोल और कादर खान, शक्ति कपूर जैसे फेमस कलाकारों ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया।