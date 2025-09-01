88 करोड़ का खेल, 1000 करोड़ की कमाई! 2025 की 3 फिल्में बनीं बड़े धमाके

Low Budget Movies That Became Blockbuster In 2025: एंटरटेनमेंट की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि कई फिल्में काफी चर्चा में आ जाती है इसका कारण उनके स्टार कास्ट नहीं बल्कि उनका बजट होता है क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती है जो छोटे बजट पर बनी होती है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा देती है। ऐसी ही कुछ फिल्में है जो 2025 में कम बजट में बनी लेकिन उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर काफी धुआंदार कमाई की हैं।

महावतार नरसिम्हा ने चलाया एनीमेशन का जादू

महावतार नरसिम्हा ने अपनी रिलीज होने के साथ ही फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है, यह फिल्म 25 जुलाई को रिलीज हुई थी। महावतार नरसिम्हाऔर ये एक एनिमेशन फ़िल्म थी लेकिन इस फिल्म का बजट केवल 40 करोड रुपए था यह फिल्म इतने ही बजट में बनी लेकिन इसने वर्ल्डवाइड काफी अच्छी खासी कमाई की यह भगवान विष्णु के अवतार पर आधारित फिल्म है। महावतार नरसिम्हा में भगवान् विष्णु के विरह अवतार को दिखाया गया था।

सैयारा फिल्म ने लव स्टोरी का दिखाया नया रंग

सैयारा फिल्म 18 जुलाई को रिलीज हुई थी इस फिल्म में रोमांस को एक नया रंग दिया, फिल्म मोहित सूरी ने बनाई थी इसमें अहान पांडे और अनीत पड्डा की खूबसूरत कैमिस्ट्री को लोग ने काफी ज्यादा पसंद किया इसका बजट केवल 45 करोड रुपए माना जाता है और जब इसकी कमाई की बात आती है तो इसने काफी करोड़ की कमाई की है यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म के लिए बेंचमार्क साबित हुई है।

सु फ्रॉम सो छोटे बजट में बनी लेकिन कमाई में निकली सबसे आगे

सु फ्रॉम सो एक कन्नड़ फिल्म है जो की 25 जुलाई को रिलीज हुई थी इस फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है और ना ही यह काफी बड़े बजट के साथ बनाई गई फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा सिंपल था और इसके डायलॉग और सोशल मैसेज ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया यह फिल्म केवल 3 करोड रुपए में बनाई गई है जब इसकी कमाई की बात आती है तो इसने लगभग 118.3 करोड रुपए की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया।