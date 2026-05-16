कभी चाय बेचते था ये एक्टर, श्मशान में घायल अवस्था में मिली महिला ने बदली किस्मत, जानिए कौन है वो

Sudesh Lehri Struggle Story: बहुत से एक्टर्स काफी मशक्कत के बाद इंडस्ट्री में पहुंचते हैं और फिर छा जाते हैं. उनके काम उन्हें हमेशा बड़ा बना जाते हैं. ऐसे ही कॉमेडियन और एक्टर सुदेश लहरी ने भी काफी ज्यादा गरीबी देखी. हालांकि उनके एक काम और उन्हें मिले एक आशीर्वाद से वे आज इंडस्ट्री में छाए हुए हैं. इन दिनों वे ‘लाफ्टर शेफ्स 3’ में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा जैसे कई सेलिब्रिटीज के साथ काम कर रहे हैं. ये सभी किरदार अपनी कुकिंग और कॉमेडी स्किल्स से दर्शकों को बांधे रखते हैं.

इस शो में सुदेश लहरी और कृष्णा की कॉमेडी भी काफी पसंद की जा रही है. हालांकि इसी बीच कृष्णा अभिषेक ने सुदेश लहरी के बारे में एक ऐसी बात दर्शकों के साथ शेयर की, जिसके बाद सुदेश लहरी एक बार फिर चर्चा में हैं.

सुदेश लहरी ने किए संघर्ष

सुदेश लहरी भले ही आज एक जाने-माने कॉमेडियन और एक्टर हैं लेकिन एक ऐसा समय था, जब उनके परिवार ने काफी गरीबी देखी थी. उनके परिवार के पास उनकी फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण वे स्कूल नहीं जा पाए. वे अपना और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए जूते-चप्पल बनाए और एक ढाबे पर बॉय का काम किया. यहां वे लोगों के जूठे बर्तन तक धोते थे. हालांकि कितना भी बुरा समय रहा, वे नेकी करने से कभी पीछे नहीं हटे.

मां की तरह की बुजुर्ग महिला की सेवा

हाल ही में कृष्णा अभिषेक ने बताया कि सुदेश लहरी ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में भी एक बुजुर्ग महिला की काफी सेवा की. वो महिला उन्हें श्मशान घाट के बाहर मिली थी. उन्होंने उस महिला को अपने घर में रखा और अपनी मां की तरह उसकी सेवा की. दरअसल, वे श्मशान घाट में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे. इसी दौरान उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो एक कोने में बैठी हुई थी. महिला के शरीर पर काफी घाव थे और वो तकलीफ में थी.

महिला के आशीर्वाद के बाद बदल गई जिंदगी

कृष्णा अभिषेक ने बताया कि सुदेश लहरी ने उसे देखा और अपने साथ अपने घर में रखा. उन्होंने अपनी मां की तरह उनकी काफी सेवा की. उस समय पर सुदेश लहरी कोई स्टार नहीं थे और उनकी आर्थिक हालत काफी खराब रहती थी. वे उस दौरान खुद ढाबे पर लोगों के जूठे बर्तन धोकर अपना गुजारा करते थे. जब उस महिला की मौत हुई, तो उसने मरते समय सुदेश को आशीर्वाद दिया कि उनके साथ कभी गलत नहीं होगा और वो अपनी जिंदगी में बहुत सफल होंगे. इसके बाद से ही सुदेश लहरी के दिन बदल गए. बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उनके पास मुंबई से फोन आया और उनकी जिंदगी बदल गई.