‘From’ Season 5: कब रिलीज होगा आखिरी सीजन? जानें संभावित कास्ट, कहानी और सीजन 4 के फिनाले का पूरा रोमांच!

MGM+ की सुपरहिट हॉरर सीरीज़ ‘From’ के चौथे सीज़न का फिनाले इसी रविवार को आने वाला है, लेकिन फैंस का पूरा ध्यान अभी से इसके पांचवें और आखिरी सीजन पर टिक गया है. खबरों की मानें तो इस बेहतरीन मिस्ट्री-हॉरर ड्रामा का आखिरी चैप्टर 2027 में रिलीज होगा, जो शुरुआत से ही दर्शकों का दिमाग चकरा देने वाली इस कहानी को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘From’ सीज़न 5 का प्रोडक्शन इसी साल के आखिर में हैलिफ़ैक्स, नोवा स्कोटिया में शुरू हो सकता है. पांचवां सीज़न चौथे सीज़न के धमाकेदार फिनाले के बाद की कहानी दिखाएगा और उम्मीद है कि इसमें शो के कई बड़े रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा. दिलचस्प बात यह है कि MGM+ ने चौथे सीज़न के प्रीमियर के कुछ ही दिनों बाद, अप्रैल में ही इसे आखिरी सीज़न के लिए रिन्यू कर दिया था.

‘From’ के सीजन 4 के फिनाले में क्या हुआ?

चौथे सीज़न के फिनाले में कुछ ऐसे चौंकाने वाले मोड़ आए, जो आखिरी सीज़न की पूरी कहानी को बदलकर रख देंगे. कुछ रहस्यमयी हड्डियां मिलने के बाद जेड (Jade) और टैबिता (Tabitha) ‘बॉटल ट्री’ के नीचे फंस गए हैं. मैरी (Mari) और एल्गिन (Elgin) अलग-अलग हादसों में मारे गए. फॉतिमा (Fatima) ने बॉयड, जेड और टैबिता को बचाने के लिए खुद को उन खूंखार जीवों (Creatures) में से एक में बदल लिया. विक्टर अपने पिता हेनरी के साथ हुए आमने-सामने के टकराव में बाल-बाल बच गया, लेकिन सोफिया के एक कदम ने ‘फ्रॉमविले’ (Fromville) की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी. ‘बॉय इन व्हाइट’ (Boy in White) से मिलने के बाद, सोफिया ने शहर को सुरक्षित रखने वाले सारे जादुई तावीज़ (Talismans) चुराकर ‘फारवे ट्री’ में फेंक दिए. अब पूरा शहर रात के अंधेरे में निकलने वाले उन जानलेवा खतरों के सामने बिल्कुल बेबस हो गया है.

आखिर क्या है ‘From’ की कहानी?

यह कहानी एक ऐसे रहस्यमयी और शापित शहर की है, जहां जो कोई भी एक बार आ जाता है, फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता. हर रात सूरज ढलते ही इस शहर में कुछ बेहद खूंखार जीव इंसानों का शिकार करने निकलते हैं. वहीं, कुछ अजीबोगरीब अलौकिक ताकतें इस जगह के रहस्य को और गहरा करती जाती हैं.

चार सीज़न्स के दौरान, इस कहानी में ‘बॉय इन व्हाइट’, ‘येलो सूट वाला आदमी’, टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स (एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले रास्ते), जादुई तावीज़ और किरदारों के बीच के कई गहरे और छुपे हुए कनेक्शन दिखाए गए हैं.

सीज़न 5 से क्या उम्मीदें हैं?

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैक बेंडर ने पहले ही साफ कर दिया था कि शो का अंत शुरू से ही तय था. उन्होंने कहा, ‘हमने पहले सीज़न में ही बहुत सारी चीज़ों की नींव रख दी थी. सीजन 4 और 5 उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं. इनमें से कई चीज़ें दर्शक समझ चुके हैं, तो कई अब भी छुपी हुई हैं। सीज़न 5 में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे टाला नहीं जा सकता.’

कुल मिलाकर, आखिरी सीज़न न सिर्फ इस शो के बड़े रहस्यों को सुलझाएगा, बल्कि सालों से इससे जुड़े दर्शकों को एक ऐसा इमोशनल अंत देगा जिसे वो भुला नहीं पाएंगे.

सीज़न 5 की संभावित स्टार कास्ट

हैरोल्ड पेरिन्यू एक बार फिर बॉयड स्टीवंस के मुख्य किरदार में नजर आएंगे. उनके साथ कैटालिना सैंडिनो मोरेनो, डेविड अल्पाय, एलिजाबेथ सॉन्डर्स, स्कॉट मैककॉर्ड, क्लो वैन लैंडशूट, कोर्टियन मूर, हैन्ना चेरामी, साइमन वेबस्टर, एवेरी कोनराड, एजे सिमंस और रिकी हे जैसे कलाकार भी अपनी भूमिकाएं दोहराते दिखेंगे.

क्या सीज़न 5 का ट्रेलर आ गया है?

नहीं, अभी तक कोई ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है. चूंकि शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू होने की उम्मीद है, इसलिए फैंस को इस आखिरी सीज़न की पहली झलक या फुटेज देखने के लिए 2027 तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है.

अब जब ‘From’ अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, तो दर्शकों को उन सभी सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने पिछले कई सालों से उन्हें सोने नहीं दिया है.