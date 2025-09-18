जाने कैसे बनी बेला हदीद दुनिया की सबसे हॉट सुपरमॉडल

फैशन की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ट्रेंड सेट करते है और हमेशा के लिए यादगार बन जाते है.इन्हीं में से एक नाम है बेला हदीद (Bella Hadid), उन्होंने अपनी सेक्सी, बोल्ड अंदाज और आत्मविश्वास से भरपूर कैटवॉक में दम पर बेला आज की दुनिया की सबसे चर्चित सुपरमॉडल में से एक है. जिन्हें कोई देखता है तो नजर ही नहीं हटा पाता है तो चलिए उनके बारे में और भी कुछ जानते है जो शायद आपको भी जान के खुशी होगी.

बेला हदीद का जीवन



बेला हदीद का जन्म 9 अक्टूबर 1996 को वॉशिंगटन डी.सी. में हुआ था. उनकी मां योलांडा हदीद खुद एक मॉडल रह चुकी हैं, जबकि बहन गीगी हदीद भी आज ग्लोबल सुपरमॉडल हैं. जबकी बहन गीगी हदीद भी आज ग्लोबल सुपरमॉडल हैं जिसके बारे में तो आप में से कई लोग जानते भी होंगे बचपन से ही बेला का व्यक्तित्व कुछ अलग था.उनके चेहरे की तीखी नज़ाकत और रहस्यमयी आकर्षण उन्हें बाकी से अलग बनाता था. दिलचस्प बात तो यह है कि बेला शुरू में मॉडलिंग नहीं बल्कि घुड़सवारी में करियर बनाना चाहती थी और ओलंपिक तक पहुंचने का सपना देखती थीं. लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था शायद वो आज दुनिया की सबसे फेमस सुपरमॉडल है. हम आपको ये भी बता दे की किशोरावस्था में ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बड़े- बड़े ब्रांड्स की नज़र उन पर पड़ गई.



फैशन इंडस्ट्री में सफर

फिर उसके बाद साल 2014 में उन्होनें में IMG Models के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद से ही बेला का करियर आसमान छूने लगा. उनकी वॉक में शार्पनेस इतनी गहरी है कि बड़े-बड़े डिजाइनर्स उन्हें अपना शोस्टॉपर बनाना पसंद करते हैं.





बोल्ड फैशन स्टाइल और आइकॉनिक लुक

बेला हदीद सिर्फ मॉडल ही नहीं बल्कि फैशन ट्रेंडसेटर भी है. उनका स्टाइल हमेशा बल्कि फैशन ट्रेंडसेटर भी हैं. उनका स्टाइल हमेशा प्रयोगात्मक रहा है. उनका हर लुक मे वो अपन बोल्डनेस का तड़का ज़रूर लगाती हैं.



आज बेला हदीद फैशन वर्ल्ड



आज बेला हदीद फैशन वर्ल्ड की सबसे दमदार शख्सियतों में से एक हैं। उनकी पहचान सिर्फ एक सुपरमॉडल की नहीं बल्कि बोल्डनेस की है. चाहे रैंप पर हों, फोटोशूट्स में या फिर सोशल मीडिया पर, बेला हमेशा अपनी अलग चमक से लोगों का ध्यान खींच लेती है.उनकी सबसे चर्चित ड्रेसिंग मोमेंट था 2016 कान्स फिल्म फेस्टिवल, जहां उन्होंने रेड कलर का अलेक्ज़ांडर वॉथियर गाउन पहना था, जिसकी हाई स्लिट ने उन्हें तुरंत सुर्खियों में ला दिया। उस पल से आज तक बेला हर रेड कार्पेट पर अपनी अलग पहचान बनाती आई हैं।