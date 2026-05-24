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लियो से करप्पू तक: विजय, सूर्या और अजित की सुपरहिट फिल्मों में सिर्फ एक बात कॉमन, वो हैं फिल्म की एक्ट्रेस तृषा कृष्णन

हाल ही में तृषा के एक फैन ने पोस्ट किया कि विजय, सूर्या और अजित की सुपरहिट फिल्मों में सिर्फ एक ही 'common factor' है, वो हैं तृषा कृष्णन. तृषा ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्ट वाले इमोजी के साथ शेयर किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 24, 2026 3:32:56 PM IST

त्रिशा कृष्णन
त्रिशा कृष्णन


ये समय एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के लिए कुछ ख़ास ही अच्छा चल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर उनकी और सूर्या की फिल्म करप्पू धमाल मचा रही है और फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 200 करोड़ के पार पहुंच गया है.

हाल ही में तृषा के एक फैन ने पोस्ट किया कि विजय, सूर्या और अजित की सुपरहिट फिल्मों में सिर्फ एक ही ‘common factor’ है, वो हैं तृषा कृष्णन. तृषा ने इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर हार्ट वाले इमोजी के साथ शेयर किया है.

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3 सुपरहिट फिल्मों में एक ही हीरोइन

प्रशंसकों द्वारा साझा की गई पोस्ट में तृषा को विजय के साथ फिल्म लियो में, अजित कुमार को ‘गुड बैड अगली’ में और सूर्या को ‘करप्पू’ में दिखाया गया था. पोस्ट में लिखा था: “विजय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म (लियो), अजित की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म (जीबीयू), सूर्या की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म (करप्पू). इनमें कॉमन क्या है!!” और नीचे तृषा की तस्वीर लगी हुई थी.

trisha krishnan instagram story

बता दें कि 2023 में, तृषा ने विजय के साथ फिल्म ‘लियो’ में अभिनय किया, जिसने दुनिया भर में 605 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की और विजय की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई. उसके दो साल बाद, अजित के साथ उनकी फिल्म ‘गुड बैड अगली’ ने वैश्विक स्तर पर 248 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया और अजित की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई और अब, ‘करुप्पू’ के 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के साथ ही, यह आधिकारिक तौर पर सूर्या की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है.

विजय और तृषा के रिश्ते की अफवाहें

विजय और तृषा कॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ियों में से एक हैं. अपनी पहली व्यावसायिक रूप से सफल फिल्म ‘घिल्ली’ से लेकर ‘तिरुपाची’, ‘आथी’ और ‘कुरुवी’ जैसी फिल्मों तक, उन्होंने बार-बार पर्दे पर अपनी दमदार जोड़ी का जादू साबित किया है. इंटरनेट पर चल रही चर्चाओं के अनुसार, विजय और तृषा को हाल के महीनों में अक्सर एक साथ देखा गया है. लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और तृषा दोनों ने ही इन अटकलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

Tags: entertainmentTrisha KrishnanVijay Thalapathy
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