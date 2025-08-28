खूबसूरती में देती हैं South Korean एक्ट्रेस Kim Sejeong सभी को मात, देखें उनके कुछ फेमस K-Drama

Kim Sejeong: आजकल यूथ के अंदर कोरियन सीरीज देखने का एक अलग ही क्रेज चढ़ा हुआ है लोग अक्सर बॉलीवुड और हॉलीवुड से ज्यादा के- ड्रामा को पसंद करते हैं। उन्हें में से एक स्टार किम से-जियोंग का आज बर्थडे है, उनका जन्म 1996 को साउथ कोरिया में हुआ था।किम से-जियोंग को बचपन से ही म्यूजिक और एक्टिंग का शौक था उन्होंने सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी उनके बहुत सारे फेमस के- ड्रामा अक्सर लोगों को पसंद आते हैं जिनमें कभी उनका क्यूट रूप सामने आता है तो कभी उनका स्ट्रांग रूप सामने आता है।

Kim Sejeong ने म्यूजिक से की करियर की शुरुआत

किम से-जियोंग ने I.O.I गर्ल ग्रुप के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था, उनकी सिंगिंग और डांस को काफी ज्यादा फैंस ने पसंद किया है। किम से-जियोंग ने इसके बाद अपने आप को केवल सिंगिंग तक की सिमित नहीं रखा, उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हुनर दिखाया। किम ने एक्टिंग की शुरुआत School 2017 से की थी, जिसके बाद उनके काफी सारे के-ड्रामा ऐसे भी रहे जिनको लोगो ने रिपीट पर देखा हैं।

Business Proposal से लेकर School 2017 तक आप भी देखे ये कुछ फेमस के-ड्रामा

किम से-जियोंग के ऐसे बहुत सारे के-ड्रामा हैं जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा फेमस पापुलैरिटी मिली है। उनके बहुत सारे के ड्रामा ऐसे हैं जिसे देखकर लोग उनके दीवाना बना गए है और उनका क्रेज़ काफी हद तक बढ़ गया है।

Business Proposal

ये के-ड्रामा किम से-जियोंग के सबसे हिट और पॉपुलर के-ड्रामा में से एक है, इसमें आपको काफी रोमांटिक और कॉमेडी सीन देखने को मिलते हैं।

School 2017

इस के-ड्रामा के जरिए ही किम से-जियोंग ने एक्टिंग में डेब्यू किए था, इसमें उन्होंने एक स्कूल गर्ल का रोल निभाया था और उनका केरक्टेर काफी क्यूट और स्ट्रांग था।

I Wanna Hear Your Song इस के-ड्रामा में किम से-जियोंग ने एक सिंगर का रोल प्ले किया था, इस के-ड्रामा में आपको भरपूर मात्रा में रोमांस और मिस्ट्री देखने को मिल सकती हैं। The Uncanny Counter किम से-जियोंग के सुपरहिट और फेमस के- ड्रामा में इसका नाम जरूर आता है, इसमे उनका करैक्टर काफी स्टॉन्ग दिखाया गया हैं और किम से-जियोंग को आप फाइट सीन भी करते देख सकते हैं।

फैंस ने दिया किम से-जियोंग को भरपूर प्यार

साउथ कोरिया की फेमस एक्ट्रेस में से एक है किम से-जियोंग, वह काफी लोगों को इंस्पायर भी करती है। उनकी पर्सनालिटी, काम करने की लगन और पॉजिटिव एटीट्यूड उन्हें केवल साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल तरीके से भी काफी ज्यादा पॉपुलर बनाता है। उन्होंने किसी भी फिल्ड में खुद की काबिलियत को पहचानने से पीछे नहीं छोड़ा हैं फिर वो चाहे सिंगिंग हो एक्टिंग हो हर बार वह अपने टैलेंट से लोगों को इंप्रेस करती हुई नजर आती है।