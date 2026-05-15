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Friday OTT Releases This weekend: आज ओटीटी पर लगेगा फिल्मों का मेला, धुरंधर से लेकर कर्तव्य मचाएंगी धमाल

Friday OTT Releases This Weekend: इस वीकेंड OTT पर एक्शन, क्राइम, थ्रिल और फैंटेसी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा. रणवीर सिंह से लेकर सैफ अली खान तक, कई बड़ी रिलीज दर्शकों को रोमांच से भरने आ गई हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 15, 2026 3:06:32 PM IST

Friday OTT Releases This weekend: आज ओटीटी पर लगेगा फिल्मों का मेला, धुरंधर से लेकर कर्तव्य मचाएंगी धमाल


Friday OTT Releases This weekend: मई का ये वीकेंड OTT प्रेमियों के लिए बेहद खास साबित होने वाला है. अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, जिनमें एक्शन, क्राइ, सोशल ड्रामा, फैंटेसी और सस्पेंस का जबरदस्त मिश्रण देखने को मिलेगा. अगर आप भी घर बैठे शानदार कंटेंट का आनंद लेना चाहते हैं, तो इस हफ्ते की नई रिलीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल होनी चाहिए.

‘धुरंधर: द रिवेंज’  

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर: द रिवेंज ने सिनेमाघरों में शानदार कमाई के बाद अब OTT पर एंट्री ले ली है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी ये फिल्म पहले ही लोगों के बीच चर्चा में रही है. खास बात ये है कि OTT पर रिलीज किया गया वर्जन थिएटर कट से अलग और लंबा बताया जा रहा है. धुरंधर: द रिवेंज – रॉ एंड अनदेखा नाम से रिलीज हुए इस डिजिटल वर्जन में कई नए सीन्स और अनदेखे मोमेंट्स शामिल किए गए हैं. करीब 56 दिनों तक थिएटर में सफल प्रदर्शन करने के बाद अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. ये फिल्म आज रिलीज होगी.

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‘इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2’ 

रणदीप हुड्डा की लोकप्रिय क्राइम सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश का दूसरा सीजन आखिरकार रिलीज हो गया है. इस बार कहानी और भी ज्यादा गंभीर और रोमांचक दिखाई दे रही है. 90 के दशक के उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि पर आधारित इस सीरीज में अपराध, राजनीति और गैंगवार का खतरनाक खेल देखने को मिलेगा. ये सीरीज जीयो हॉटस्टार पर आज रिलीज हो गई है.

‘कर्तव्य’  

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कर्तव्य एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी अपनी नौकरी और परिवार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है. सैफ अली खान फिल्म में गंभीर और भावनात्मक किरदार निभाते नजर आएंगे.

फिल्म केवल एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारियों और रिश्तों के बीच होने वाले संघर्ष को भी दिखाती है. रसीका दुगल और संजय मिश्रा जैसे कलाकार फिल्म को और प्रभावशाली बनाते हैं. मजबूत कहानी और शानदार अभिनय के कारण यह फिल्म इस वीकेंड की चर्चित रिलीज में शामिल है

‘एग्जाम’  

तमिल सोशल थ्रिलर एग्जाम मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की कई सच्चाइयों को सामने लाती है. सीरीज की कहानी पेपर लीक और परीक्षा माफिया जैसे गंभीर मुद्दों पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक युवती भ्रष्ट सिस्टम का पर्दाफाश करने के लिए खुद उस नेटवर्क में शामिल हो जाती है.

दुशारा विजयन और अदिति बालन की दमदार परफॉर्मेंस इस सीरीज को खास बनाती है. छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को बेहद प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है. ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

 ‘बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमिन’  

मनी हाइस्ट यूनिवर्स का मशहूर किरदार बर्लिन एक नई कहानी के साथ लौट आया है. बर्लिन एंड द लेडी विद एन एरमिन में पेड्रो अलोंसो फिर से मास्टरमाइंड चोर के रूप में नजर आएंगे. सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.

 इस वीकेंड क्या देखें?

अगर आप दमदार एक्शन और थ्रिल पसंद करते हैं, तो धुरंधर: द रिवेंज और इंस्पेक्टर अविनाश सीजन 2 आपके लिए परफेक्ट हैं. वहीं, सामाजिक मुद्दों पर आधारित कंटेंट देखने वालों के लिए एग्जाम शानदार विकल्प हो सकता है. हल्की-फुल्की फैंटेसी और मनोरंजन चाहने वालों के लिए द WONDERफूल्स एक बेहतरीन चॉइस है.

कुल मिलाकर इस हफ्ते OTT प्लेटफॉर्म्स पर हर उम्र और पसंद के दर्शकों के लिए कुछ नया और दिलचस्प मौजूद है.

Tags: dhurandharFriday OTT ReleasesFriday OTT Releases This weekendkartavya
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