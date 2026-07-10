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Today OTT Releases Movies: सनी देओल की ‘इक्का’ से लेकर आयुष्मान की कॉमेडी का धमाका, नोट कर लें वीकेंड की लिस्ट

OTT Releases This Week: इस शुक्रवार नेटफ्लिक्स से लेकर सोनी लिव पर रिलीज हो रही हैं ये 5 धमाकेदार फिल्में और सीरीज. वीकेंड पर क्या देखना है, यहां चुनिए...

By: Shivani Singh | Published: July 10, 2026 1:41:57 PM IST

Today OTT Releases Movies: सनी देओल की ‘इक्का’ से लेकर आयुष्मान की कॉमेडी का धमाका, नोट कर लें वीकेंड की लिस्ट


अगर आप भी इस वीकेंड कुछ धमाकेदार देखने का प्लान बना रहे हैं, तो ओटीटी (OTT) पर आपके मनोरंजन का पूरा इंतजाम हो चुका है. कोर्टरूम ड्रामा से लेकर पेट खोलकर हंसाने वाली कॉमेडी और एक्शन से भरपूर स्पोर्ट्स ड्रामा तक, इस शुक्रवार को हर तरह का स्वाद चखने को मिलेगा. सस्पेंस के शौकीन हों या थ्रिलर के दीवाने, नीचे दी गई लिस्ट पर एक नजर डालिए और अपना वीकेंड मजेदार बनाइए…

इक्का (Ikka)

कहां देखें: नेटफ्लिक्स (Netflix)

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क्या है कहानी: सनी देओल और अक्षय खन्ना के अभिनय से सजी यह एक ऐसी कोर्टरूम ड्रामा है, जिसका फैंस को लंबे समय से इंतजार था. कहानी अर्जुन मेहरा नाम के एक ऐसे वकील के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और जिसका कोर्ट में जीत का रिकॉर्ड बेदाग है, इसीलिए उसे ‘इक्का’ कहा जाता है. लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आता है, जब उसे मजबूरी में अपने सबसे बड़े दुश्मन शौर्यमान गौर का केस लड़ना पड़ता है, जिस पर एक युवा लड़की की हत्या का आरोप है.

पति पत्नी और वो दो (Pati Patni Aur Woh Do)

कहां देखें: नेटफ्लिक्स (Netflix)

क्या है कहानी: यह 2019 में आई सुपरहिट फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ का एक मजेदार सीक्वल (Spiritual Sequel) है. इस बार स्क्रीन पर आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह की नई और दिलचस्प चौकड़ी नजर आने वाली है. प्रयागराज की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म की कहानी में जमकर गलतफहमियां, हंगामा और ऐसा देसी ह्यूमर देखने को मिलेगा, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा.

परिमला एंड कंपनी (Parimala & Co)

कहां देखें: जी5 (ZEE5)

क्या है कहानी: यह एक तमिल कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म है, जो परिमला (जयराम) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. परिमला चेन्नई में अपनी पत्नी स्वतंत्रम (उर्वशी) और दो बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है. लेकिन उनकी दुनिया में तब भूचाल आ जाता है, जब वर्गीज नाम का एक स्थानीय गुंडा उनकी छोटी बेटी को बुरी तरह परेशान और प्रताड़ित करना शुरू कर देता है.

बाल्टी (Balti)

कहां देखें: सोनी लिव (SonyLIV)

क्या है कहानी: उन्नी शिवलिंगम के निर्देशन में बनी यह एक मलयालम एक्शन-स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. कहानी उदयन नाम के एक हुनरमंद कबड्डी खिलाड़ी की है, जो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर बसे एक छोटे से कस्बे में रहता है. सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी वह और उसके दोस्त एक स्थानीय फाइनेंसर का भरोसा जीत लेते हैं. इसके बाद वे धीरे-धीरे गैंगवार, क्राइम और अवैध फाइनेंस की एक ऐसी खतरनाक दलदल में धंसते चले जाते हैं, जहाँ से निकलना नामुमकिन सा हो जाता है.

मिगुएल एंजेल ब्लैंको: द 48 ऑवर्स दैट चेंज्ड स्पेन (Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain)

कहां देखें: नेटफ्लिक्स (Netflix)

क्या है कहानी: अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्युमेंट्री देखना पसंद है, तो यह आपके लिए है. यह ट्रू-क्राइम डॉक्युमेंट्री साल 1997 की एक बेहद दर्दनाक घटना को सामने लाती है, जब स्पेन के एक युवा राजनेता मिगुएल एंजेल ब्लैंको को ‘ईटीए’ (ETA) नाम के एक अलगाववादी संगठन ने किडनैप कर लिया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे स्पेन को हिलाकर रख दिया था.

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