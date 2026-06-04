OTT Release On Friday: वीकेंड से पहले एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा धमाका! इस शुक्रवार OTT और थिएटर्स पर 12 नई रिलीज के साथ होगा फुल ऑन एंटरटेनमेंट

Friday Movie Release This Weekend: अगर आप वीकेंड पर कुछ नया देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 जून आपके लिए खास रहने वाला है. इस शुक्रवार मनोरंजन की दुनिया में जबरदस्त हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स और सिनेमाघरों में एक साथ 12 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. फैमिली ड्रामा, रोमांस, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन और सस्पेंस जैसे लगभग हर जॉनर का कंटेंट दर्शकों को मिलने वाला है. करिश्मा कपूर की वापसी से लेकर मोहनलाल और ममूटी की जोड़ी तक, इस हफ्ते दर्शकों के पास देखने के लिए कई बड़े विकल्प मौजूद हैं.

OTT पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज

गुल्लक सीजन 5 (Gullak Season 5)

लोकप्रिय मिश्रा परिवार एक बार फिर नई कहानियों के साथ लौट रहा है. इस बार परिवार के सदस्य बदलती तकनीक, नए रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझते नजर आएंगे.

ब्राउन (Brown)

करिश्मा कपूर लंबे समय बाद एक गंभीर किरदार में दिखाई देंगी. यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक ऐसे हत्या मामले पर आधारित है, जिसकी जांच एक निलंबित पुलिस अधिकारी करती है.

पेट्रियोट (Patriot)

ममूटी और मोहनलाल की जोड़ी इस राजनीतिक जासूसी थ्रिलर में पहली बार बड़े स्तर पर साथ नजर आएगी. कहानी तकनीक, सत्ता और देशहित के बीच टकराव को दिखाती है.

द पिरामिड स्कीम (The Pyramid Scheme)

जल्दी अमीर बनने का सपना देखने वाले कुछ लोगों की कहानी, जो एक बड़े नेटवर्क मार्केटिंग जाल में फंस जाते हैं. सीरीज में कॉमेडी और ड्रामा का मिश्रण देखने को मिलेगा.

टीच यू अ लेसन (Teach You A Lesson)

स्कूलों में बढ़ती हिंसा और अनुशासनहीनता के खिलाफ लड़ने वाली एक विशेष टीम की कहानी पर आधारित कोरियन एक्शन ड्रामा.

ऑफिस रोमांस (Office Romance)

दो सहकर्मियों के बीच शुरू हुई गुप्त प्रेम कहानी कैसे ऑफिस में मुश्किलें खड़ी करती है, यही इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का मुख्य विषय है.

केप फियर (Cape Fear)

एक खतरनाक अपराधी की जेल से रिहाई के बाद एक परिवार की जिंदगी में शुरू होने वाले डर और तनाव की कहानी दर्शकों को बांधे रखेगी.

बड़े पर्दे पर आएंगी ये फिल्में

परिमला एंड कंपनी (Parimala And Company)

एक परिवार अनजाने में हत्या के एक मामले में फंस जाता है, जिसके बाद शुरू होती हैं कई मजेदार और हैरान करने वाली घटनाएं.

मॉलीवुड टाइम्स (Mollywood Times)

फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना देखने वाले एक युवक की संघर्ष भरी यात्रा को इस फिल्म में दिखाया गया है.

बंदर (Bandar)

बॉबी देओल की यह फिल्म अपनी अनोखी कहानी और अलग विषय की वजह से पहले ही चर्चा में बनी हुई है.

ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स (He-Man And The Masters Of The Universe)

90 के दशक के मशहूर सुपरहीरो ही-मैन की वापसी बड़े पर्दे पर रोमांच और एक्शन का जबरदस्त अनुभव देने वाली है.

है जवानी तो इश्क होना है (Hai Jawaani Toh Ishq Hona Hai)