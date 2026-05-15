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Box Office: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त हुई ‘कृष्णावतारम’ और ‘दादी की शादी’, जानें गुरुवार को कैसा रहा फिल्मों का हाल

Box Office Collection: इन दिनों थिएटर्स में 'दादी की शादी' से लेकर 'कृष्णावतारम' और भूत बंगला जैसी फिल्में दिखाई जा रही हैं. गुरुवार के दिन फिल्मों की कमाई में गिरावट देखने को मिली है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 15, 2026 11:40:19 AM IST

Box Office: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त हुई ‘कृष्णावतारम’ और ‘दादी की शादी’, जानें गुरुवार को कैसा रहा फिल्मों का हाल


गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों की हालत पस्त होती नजर आई. ‘दादी की शादी’- ‘कृष्णावतारम’ से लेकर राजा शिवाजी की कमाई में कमी आई है. चलिए जानते हैं गुरुवार के दिन क्या रहा फिल्मों का हाल. 

‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ की कमाई गिरी

फिल्म ‘कृष्णावतारम पार्ट 1: हृदयम’ को थिएटर्स में रिलीज हुए आठ दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.45 करोड़ रुपये कमाए. वहीं इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 13.52 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म का निर्देशन हार्दिक गज्जर ने किया है. इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, संस्कृति जयना, सुष्मिता भट और निवाशिनी कृष्णन जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

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‘दादी की शादी’ की हालत हुई पस्त 

कपिल शर्मा और नीतू सिंह अभिनीत फिल्म ‘दादी की शादी’ बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ती दिख रही है. इस फिल्म ने गुरुवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर मात्र 45 लाख रुपये कमाए. वहीं इसने बुधवार को 50 लाख रुपये कमाए थे.  इस फिल्म ने अभी तक कुल 5.34 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. इस फिल्म में कपिल शर्मा और नीतू सिंह कपूर के अलावा सादिया खतीब, रिधिमा कपूर, आर सरतकुमार जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. 

‘राजा शिवाजी’ ने गुरुवार को कितने कमाए?

रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस 1.90 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, फिल्म का कुल कलेक्शन 76.95  करोड़ रुपये हो चुका है. फिल्म में रितेश देशमुख के अलावा जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोले गुप्ते जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

‘भूत बंगला’ की कमाई कैसी रही?

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म ‘भूत बंगला’ को रिलीज हुए 28 दिन हो चुके हैं. इस फिल्म ने गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर 1.25 रुपये कमाए. वहीं फिल्म ने अभी तक कुल 164.30 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव आदि कलाकार नजर आ रहे हैं.

Tags: box officeBox Office Collection
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