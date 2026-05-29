CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की उपाध्यक्ष और दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अब रणवीर सिंह के समर्थन में आवाज उठाई है. बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के बाद अभिनेता के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया था.

मौजूदा विवाद के बीच, पद्मिनी कोल्हापुरे ने IANS से ​​कहा , “CINTAA को रणवीर सिंह को अपने सदस्य के रूप में पाकर गर्व है. जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. यह बात सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहती. हम उनके साथ हैं, उनके लिए मौजूद हैं. अगर उन्हें कभी हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम रणवीर सिंह के लिए हमेशा तत्पर हैं.”

फिल्म वर्कर्स बॉडी ने रणवीर सिंह पर लगाया प्रतिबंध

FWICE ने सोमवार को अभिनेता रणवीर के डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के विरोध में उनके खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने की घोषणा की है, जिसके बाद से बॉलीवुड की कई हस्तियों ने रणवीर का समर्थन किया है. बता दें कि यह फैसला फिल्म निर्माता फरहान द्वारा अभिनेता के प्रोजेक्ट से हटने के संबंध में फेडरेशन से औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने के पांच महीने से अधिक समय बाद आया है.

रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने दिया जवाब

रणवीर के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, “रणवीर सिंह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइज़ से जुड़े सभी लोगों के लिए सर्वोच्च सम्मान रखते हैं. डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ ही संभालना चाहिए.”

खबरों के मुताबिक, पूरी रकम का ऑडिट और हिसाब-किताब हो चुका है, और निर्माता जरूरत पड़ने पर आगे की जांच के लिए भी तैयार हैं. इस गतिरोध के बीच, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, रितेश सिधवानी और संबंधित फिल्म निकायों समेत सभी पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, ताकि फिल्म का काम फिर से शुरू हो सके और किसी को भी आगे कोई नुकसान न हो.