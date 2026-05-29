Home > मनोरंजन > CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन

CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की उपाध्यक्ष और दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अब रणवीर सिंह के समर्थन में आवाज उठाई है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 29, 2026 9:18:32 PM IST

CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं
CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं


सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) की उपाध्यक्ष और दिग्गज अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अब रणवीर सिंह के समर्थन में आवाज उठाई है. बता दें कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के बाद अभिनेता के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी किया था. 

मौजूदा विवाद के बीच, पद्मिनी कोल्हापुरे ने IANS से ​​कहा , “CINTAA को रणवीर सिंह को अपने सदस्य के रूप में पाकर गर्व है. जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे. यह बात सार्वजनिक हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर और टिप्पणी नहीं करना चाहती. हम उनके साथ हैं, उनके लिए मौजूद हैं. अगर उन्हें कभी हमारी ज़रूरत पड़े, तो हम रणवीर सिंह के लिए हमेशा तत्पर हैं.”

You Might Be Interested In

फिल्म वर्कर्स बॉडी ने रणवीर सिंह पर लगाया प्रतिबंध 

FWICE ने सोमवार को अभिनेता रणवीर के डॉन 3 से अचानक बाहर निकलने के विरोध में उनके खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने की घोषणा की है, जिसके बाद से बॉलीवुड की कई हस्तियों ने रणवीर का समर्थन किया है. बता दें कि यह फैसला फिल्म निर्माता फरहान द्वारा अभिनेता के प्रोजेक्ट से हटने के संबंध में फेडरेशन से औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराने के पांच महीने से अधिक समय बाद आया है.

रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने दिया जवाब 

रणवीर के आधिकारिक प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए कहा, “रणवीर सिंह फिल्म जगत और डॉन फ्रैंचाइज़ से जुड़े सभी लोगों के लिए सर्वोच्च सम्मान रखते हैं. डॉन 3 से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधे रखी है, क्योंकि उनका मानना ​​है कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ ही संभालना चाहिए.”

खबरों के मुताबिक, पूरी रकम का ऑडिट और हिसाब-किताब हो चुका है, और निर्माता जरूरत पड़ने पर आगे की जांच के लिए भी तैयार हैं. इस गतिरोध के बीच, फरहान अख्तर, रणवीर सिंह, रितेश सिधवानी और संबंधित फिल्म निकायों समेत सभी पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं, ताकि फिल्म का काम फिर से शुरू हो सके और किसी को भी आगे कोई नुकसान न हो.

Tags: bollywoodentertainmentranveer singh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेहत के लिए हानिकारक है कॉफी, हो सकते हैं ये...

May 29, 2026

दीपिका पादुकोण से लेकर PC तक, ये सेलेब्रिटीज हैं इन...

May 29, 2026

भीषण गर्मी में ड्राइविंग का खतरा! कार चलाते समय भूलकर...

May 29, 2026

बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग

May 29, 2026

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन: कब और कहां चलेगी?

May 29, 2026

कंगाली से स्टारडम तक: Aamna Sharif का छलका दर्द

May 29, 2026
CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन
CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन
CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन
CINTAA की अध्यक्ष के बाद अब उपाध्यक्ष भी रणवीर सिंह के समर्थन में उतरीं, पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया ‘धुरंधर’ एक्टर का समर्थन