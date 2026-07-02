फ्लॉप तेलुगु फिल्म का यूट्यूब पर जलवा, 9 साल बाद मचा रही धूम, 100 करोड़ व्यूज और करोड़ों की कमाई

Jaya Janaki Nayaka: रकुल प्रीत सिंह और बेलमकोंडा साई श्रीनिवास स्टारर तेलुगु फिल्म ‘जया जानकी नायक’ भले ही सिनेमाघरों में दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही हो लेकिन अब इस फिल्म ने डिजिटल दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है. इस फिल्म की हर तरफ चर्चा हो रही है. रिलीज के करीब 9 साल बाद इस फिल्म ने यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही यह यूट्यूब पर 1 बिलियन व्यूज हासिल करने वाली दुनिया की पहली भारतीय फिल्म बन गई है.

बॉक्स ऑफिस पर रही थी बड़ी निराशा

साल 2017 में रिलीज हुई ‘जया जानकी नायक’ से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं. हालांकि फिल्म टिकट खिड़की पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लगभग 40 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 20 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया था. फिल्म को समीक्षकों से भी खास प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके चलते इसे बॉक्स ऑफिस फ्लॉप माना गया.

हिंदी डब वर्जन ने बदली किस्मत

जहां थिएटर में फिल्म को दर्शकों का साथ नहीं मिला, वहीं यूट्यूब पर इसका हिंदी डब वर्जन ‘खूंखार’ नाम से रिलीज किया गया. धीरे-धीरे फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती गई और करोड़ों दर्शकों ने इसे देखा. आखिरकार इसने 1 बिलियन व्यूज का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वहीं तेलुगु भाषा में यह फिल्म अपने मूल नाम ‘जया जानकी नायक’ से रिलीज हुई थी.

रिकॉर्ड बनने पर निर्देशक ने जताई खुशी

फिल्म के निर्देशक बोयापति श्रीनु ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, ‘1 बिलियन व्यूज… 1000 मिलियन दिल, 100 करोड़ इमोशंस और एक फिल्म’ यह मील का पत्थर हासिल करने वाली पहली फिल्म बनने पर सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद.’

‘सर्राइनोडु’ भी बना सकती थी रिकॉर्ड

कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘सर्राइनोडु’ भी इस रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गई थी. हालांकि उसके हिंदी डब वर्जन को लाखों व्यूज मिलने के बाद यूट्यूब से हटाकर दोबारा अपलोड किया गया, जिसकी वजह से वह यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी. वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें, तो निर्देशक बोयापति श्रीनु इन दिनों अपनी फिल्म ‘अखंडा 2’ को लेकर चर्चा में हैं. वहीं रकुल प्रीत सिंह हाल ही में पति पत्नी और वो 2 में नजर आई थीं. इसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान भी अहम भूमिकाओं में नजर आईं.