सिनेमाघरों में धूम मचाने को तैयार विजय थलापति की आखिरी फिल्म, मिनटों में बिके फर्स्ट डे फर्स्ट शो के स्लॉट, ‘जन नायकन’ के लिए लोगों में उत्साह

विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ को लेकर फैंस में ज़बरदस्त उत्साह है. बेंगलुरु में फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि तमिलनाडु में अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है.

दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु में अब तक सुबह 6:00 बजे के शो आवंटित किए गए हैं और प्रशंसक इन शुरुआती स्लॉट को बुक करने के लिए बेताब हैं. वहीं तमिलनाडु में हमेशा की तरह सुबह 9:00 बजे से फर्स्ट शो शुरू होने की उम्मीद है.

16 जुलाई को जारी किये गए टिकट

16 जुलाई को कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों के लिए चुपचाप एडवांस टिकट जारी किए गए और फैंस में इसकी तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिली. कुछ ही मिनट के अंदर सुबह 6:00 बजे के फर्स्ट डे फर्स्ट शो के स्लॉट बिक गए, जिससे यह साबित होता है कि विजय थलापति के प्रति दीवानगी राज्यों की सीमाओं से परे है. सैक्निल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 7,000-8,000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली ‘जना नायकन’ भारत की सबसे बड़ी रिलीज फिल्मों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी. यह फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’ (12,000 से अधिक स्क्रीन) और शाहरुख खान की ‘जवान’ (10,000 स्क्रीन) से ठीक पीछे है.

24 जुलाई को वैश्विक स्तर पर रिलीज हो जाएगी फिल्म

यह फिल्म 24 जुलाई को वैश्विक स्तर पर रिलीज हो रही है, जो 30 से अधिक देशों में दिखाई जाएगी. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि सीमित स्थानों और शो के बावजूद, दुनिया भर में एडवांस बुकिंग 4 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. तमिलनाडु में रविवार, 19 जुलाई को टिकट बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है. उद्योग जगत के जानकारों का मानना ​​है कि राज्य में बुकिंग शुरू होते ही चुटकियों में इसके टिकट बिक जाएंगे.

वहीं विदेशी बाज़ार की बात करें तो ब्रिटेन इस समय सबसे आगे है. डिस्ट्रीब्यूटर अहिंसा एंटरटेनमेंट ने पुष्टि की है कि फिल्म ने स्टैंडअलोन प्री-सेल्स में पहले ही £1 करोड़ (स्थानीय रिपोर्टिंग में 1 करोड़ बताया गया) का आंकड़ा पार कर लिया है. ब्रिटेन के दर्शकों के लिए एक बड़ा आकर्षण यह पुष्टि है कि फिल्म को पूरी तरह से बिना किसी काट-छांट के प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं.

सेंसरबोर्ड में फंसी फिल्म

फिल्म को दिसंबर 2025 में प्रमाणन के लिए प्रस्तुत किया गया था. खबरों के अनुसार, सीबीएफसी ने केवीएन प्रोडक्शंस को सूचित किया था कि इसे यू/ए (16+) प्रमाणपत्र मिलेगा, लेकिन जांच समिति के एक सदस्य की आपत्ति के कारण फिल्म को पुनरीक्षण समिति के पास भेज दिया गया. सीबीएफसी ने उचित प्रक्रिया का हवाला देते हुए कई महीनों तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किया.

बता दें कि एच. विनोथ द्वारा निर्देशित, जना नायकन विजय की अभिनेता के रूप में आखिरी फिल्म है और मूल रूप से इसे चुनावों से पहले प्रशंसकों को विदाई देने के लिए बनाया गया था. केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का बजट कथित तौर पर ₹500 करोड़ है और इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू सहित कई जाने-माने कलाकार हैं. फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है.