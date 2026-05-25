कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर के बाहर देर रात गोलीबारी हुई. अमृतसर के एक पॉश रिहायशी इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने कपिल शर्मा के घर के बाहर गोलीबारी की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने होली सिटी क्षेत्र में स्थित घर के बाहर दो राउंड गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए.

हरकत में आई पुलिस

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस अधिकारियों ने आसपास के निवासियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ कर रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था. सूत्रों के अनुसार, कपिल शर्मा फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहे हैं.

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद, पुलिस ने कॉमेडियन के आवास के बाहर और आसपास के वीआईपी घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली. हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने और गोलीबारी में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है.

कैफे में भी हुई थी गोलीबारी

इससे पहले कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे को भी निशाना बनाया गया था. पहली गोलीबारी की घटना 10 जुलाई, 2025 को हुई, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कैप्स कैफे के खुलने के कुछ ही दिनों बाद ही उसके आसपास की इमारतों पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन किसी को चोट नहीं आई. फिर दूसरा हमला 7 अगस्त, 2025 को हुआ, जिसमें उसी स्थान पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं. फिर अक्टूबर 2025 में कैफे को चार महीनों में तीसरी बार निशाना बनाया गया. इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों ने ली थी.