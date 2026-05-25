Home > मनोरंजन > कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

Kapil Sharma: अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने कथित तौर पर देर रात कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित आवास के बाहर दो राउंड फायरिंग की. पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल करते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: May 25, 2026 3:31:29 PM IST

कपिल शर्मा के घर के बाहर हुई फायरिंग
कपिल शर्मा के घर के बाहर हुई फायरिंग


मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर के बाहर देर रात गोलीबारी हुई. अमृतसर के एक पॉश रिहायशी इलाके में उस समय दहशत फैल गई जब अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने कपिल शर्मा के घर के बाहर गोलीबारी की. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने होली सिटी क्षेत्र में स्थित घर के बाहर दो राउंड गोलियां चलाईं और फिर मौके से फरार हो गए.

हरकत में आई पुलिस

गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस अधिकारियों ने आसपास के निवासियों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है और घर पर तैनात सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ कर रही है. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना के समय घर में कौन-कौन मौजूद था. सूत्रों के अनुसार, कपिल शर्मा फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहे हैं.

You Might Be Interested In

सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

घटना के बाद, पुलिस ने कॉमेडियन के आवास के बाहर और आसपास के वीआईपी घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर ली. हमलावरों की गतिविधियों का पता लगाने और गोलीबारी में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमले के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है और आगे की जांच जारी है. 

कैफे में भी हुई थी गोलीबारी

इससे पहले कनाडा स्थित कपिल शर्मा के कैफे को भी निशाना बनाया गया था. पहली गोलीबारी की घटना 10 जुलाई, 2025 को हुई, ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कैप्स कैफे के खुलने के कुछ ही दिनों बाद ही उसके आसपास की इमारतों पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन किसी को चोट नहीं आई. फिर दूसरा हमला 7 अगस्त, 2025 को हुआ, जिसमें उसी स्थान पर कई राउंड गोलियां चलाई गईं. फिर अक्टूबर 2025 में कैफे को चार महीनों में तीसरी बार निशाना बनाया गया. इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों ने ली थी. 

Tags: kapil sharma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये आदतें अनजाने में बढ़ा सकती हैं body heat

May 25, 2026

सिर्फ बाल नहीं, त्वचा और सेहत के लिए भी वरदान...

May 25, 2026

किमी काटकर की इन फिल्मों ने उन्हें बनाया स्टार

May 25, 2026

पत्नी सोफी संग झरने में नहाते दिखे शिखर धवन

May 25, 2026

Monsoon 2026: दिल्ली-NCR में कब तक बरसेगा मानसून!

May 24, 2026

इन 5 हैक्स से बनेगी मोटी मलाई, निकलेगा ज्यादा घी

May 24, 2026
कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां
कॉमेडियन कपिल शर्मा के अमृतसर घर पर फायरिंग से हड़कंप, बाइक सवार हमलावरों ने बरसाईं गोलियां