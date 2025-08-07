Firing At kaps Cafe: कनाडा में Kapil Sharma के कैफे पर फिर से हुई फायरिंग, घटना की दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Firing At kaps Cafe: कनाडा में Kapil Sharma के कैफे पर फिर से हुई फायरिंग। गोल्डी और लॉरेंस गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक महीने से भी कम समय में दूसरी बार है, जब कॉमेडियन कपिल शर्मा के सरे स्थित kaps cafe को गोलीबारी का निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और जबरन वसूली की धमकियों को लेकर चिंताएँ फिर से बढ़ गई हैं।
फायरिंग का वीडियो आया सामने
फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये कपिल शर्मा के कैफे का है। फायरिंग का वीडियो 9 सेकेंड का है। इस वीडियो में एक दर्जन से ज्यादा बार फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है।
Video of Firing at KAPS CAFE of Kapil Sharma #Surrey #Canada https://t.co/ArOnccQHax pic.twitter.com/sRShCU725g
— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) August 7, 2025
बिश्नोई और गोल्डी गैंग ने ली जिम्मेदारी
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने हमले की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पर यह धमकी पोस्ट की गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में धमकी दी गई है कि गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, सरे स्थित कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े में हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हैं।
धमकी में लिखा है, “हमने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने घंटी नहीं सुनी, इसलिए वहीं कार्रवाई करनी पड़ी – अब अगर उसने नहीं सुनी, तो अगली कार्रवाई मुंबई में की जाएगी।”
पुलिस कर रही मामले की जांच
हालांकि अधिकारियों ने गिरोह की संलिप्तता की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। कपिल शर्मा, जो अपने हिट शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, ने अभी तक गोलीबारी पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पुलिस का कहना है कि जाँच जारी है और आगे की जानकारी का इंतज़ार है।
