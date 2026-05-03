कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फिर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी,  सोशल मीडिया पर भी दी कॉमेडियन को धमकी

Firing on Kapil Sharma Cafe: हाल ही में एक बार फिर से कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले रेस्टोरेंट ‘कैप्स कैफे’ के पास गोलीबारी की गई. यह फायरिंग कपिल के कैफे के पास स्थित रेस्टोरेंट पर की गईहै.

बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली और कपिल शर्मा को धमकाया भी है. सोशल मीडिया पर बिश्नोई गैंग ने धमकी देते हुए लिखा, ‘लाइन पर आ जाओ.”

सोशल मीडिया पर धमकाया

कॉमेडियन के कैफे के पास फायरिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई. इस पोस्ट को टायसन बिश्नोई जोरा सिद्धू नाम के व्यक्ति ने शेयर किया है, जिसे बिश्नोई गैंग का कथित सदस्य बताया जाता है. इसमें वह लिखता है, ‘चाय सुट्टा बार कैफे पर गोली चली है. यह कैप्स कैफे के पड़ोस में है. हमारा इसको और कपिल शर्मा को मैसेज है कि लाइन पर आ जाओ.’ पोस्ट में कपिल शर्मा को चेतावनी देते हुए कहा गया, ‘चाय सुट्टा बार की जगह पर तेरा कैप्स कैफे और मुंबई वाला घर होगा. अबकी बार हम किसी की सिफारिश पर नहीं रुकेंगे.’ गिरोह ने यह भी चेतावनी दी कि वे भविष्य में किसी भी सिफारिश या हस्तक्षेप पर ध्यान नहीं देंगे और सुझाव दिया कि कपिल शर्मा को उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने के परिणामों के बारे में “अपने पड़ोसियों से सीखना चाहिए”

पहले भी हो चुकी है कैप्स कैफे पर फायरिंग

कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर इससे पहले भी तीन बार फायरिंग हो चुकी है. सबसे पहले हुई फायरिंग की घटना की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी. बता दें कि यह गिरोह बॉलीवुड हस्तियों को धमकियां देने के लिए अक्सर चर्चा में रहता है. तीसरी बार भी इस गैंग के मेंबर्स ने कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की थी. तीसरी फायरिंग की घटना पिछले साल दिवाली से पहले ही की गई थी. हालांकि कॉमेडियन कपिल शर्मा का इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.