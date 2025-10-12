70th Filmfare Awards 2025: आलिया भट्ट को मिला बेस्ट एक्ट्रेस, 17 साल बाद स्टेज पर लौटे शाहरुख खान!

Filmfare Best Actress Award: बॉलीवुड के फेमस अवार्ड्स फिल्मफेयर का 11 अक्टूबर की शाम धूमधाम के साथ आगाज हुआ है. यह फिल्मफेयर अवार्ड्स का 70वां संस्करण रहा है, जिसके नॉमिनेशन्स पहले हो गए थे. वहीं, अब किसने बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्टर एक्टर से लेकर बेस्ट फिल्म के नाम पता चल गए हैं. इसके अलावा इस बार फिल्मफेयर अवार्ड्स की खास बात यह थी कि पूरे 17 साल के बाद शाहरुख खान ने बतौर होस्ट वापसी की है. शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ, करण जौहर (Karan Johar) और मनीष पॉल भी समां बाधते हुए नजर आए.

फिल्मफेयर अवार्ड्स इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. आइए, यहां जानते हैं 70वें फिल्मफेयर अवार्ड विनर्स के नाम.

किसे मिला बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस अवार्ड?

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का टाइटल नितांशी गोयल (Nitanshi Goel) को फिल्म लापता लेडीज के लिए मिला है.

बेस्ट डेब्यू एक्टर लक्ष्य का अवार्ड लक्ष्य लालवानी को फिल्म किल के लिए मिला है.

बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को फिल्म जिगरा के लिए मिला है.

बेस्टर एक्टर का टाइटल कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने शेयर किया है. कार्तिक आर्यन को यह अवार्ड चंदू चैंपियन और अभिषेक को I Want to talk के लिए मिला है.

बेस्ट सर्पोटिंग रोल का अवार्ड रवि किशन को दिया गया है.

तो वहीं, बेस्ट फिल्म का टाइटल लापता लेडीज ले गई है. बता दें, साल 2025 के फिल्मफेयर में लापता लेडीज को 21 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था.

बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड लापता लेडीज फेम एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा को मिला है. बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स राजकुमार राव को फिल्म श्रीकांत के लिए दिया है.

शाहरुख खान ने बचाई नितांशी की स्टेज पर इज्जत!

70वें फिल्मफेयर अवार्ड इवेंट के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक लापता लेडीज की फूल कुमारी यानी नितांशी गोयल (Nitanshi Goel Video) का है. जहां नितांशी अपना नाम अनाउंस होने के बाद स्टेज पर अवॉर्ड लेने जा रही होती हैं कि तभी वह सीढ़ियों पर फिसल जाती हैं. लेकिन, कमाल की बात यह है कि नितांशी को बचाने के लिए वहां और कोई नहीं, बल्कि किंग यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan Video) मौजूद रहते हैं. वह नितांशी के दोनों हाथों को थाम लेते हैं और उन्हें गिरने से बचा लेते हैं. शाहरुख खान और नितांशी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.