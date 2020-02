बॉलीवुड डेस्क, मुंबई. Filmfare Awards 2020 Full Winners List: बॉलीवुड के सबसे फेमस अवॉर्ड फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2020 के विनर्स की घोषणा हो चुकी है और बीती रात असम में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड 2020 में जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय को सबसे ज्यादा अवॉर्ड मिले. गली बॉय को बेस्ट फिल्म के साथ ही जोया अख्तर को बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वहीं फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह को बेस्ट एक्चर और आलिया भट्ट को गली बॉय में शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवॉर्ड 2020 से सम्मानित किया गया. अनन्या पांडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यू और अभिमन्यू दसानी को मर्द को दर्द नहीं होता के लिए बेस्ट एक्टर डेब्यू अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. आर्टिकल 15 और सोनचिड़िया को बेस्ट फिल्म क्रिटिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. वहीं आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर क्रिटिक और तापसी पन्नू के साथ भूमि पेडनेकर को सांड की आंख के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के क्रिटिक अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

पहली बार किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड में बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा दिखा. जहां वरुण धवन, करण जौहर और विकी कौशल ने शानदार अंदाज में पूरे अवॉर्ड शो को होस्ट किया, वहीं रणवीर सिंह, वरुण धवन और कार्तिक आर्यन समेत कई सिलेब्रिटी ने अपने परफॉर्मेंस से हजारों फैंस का दिल जीत लिया. ऑसम असम थीम के साथ आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2020 में इस बार टूरिजम पर फोकस रखा गया और साथ ही कोशिश की गई कि देश-दुनिया को असम समेत उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों की खूबसूरती दिखाई जाए.

यहां देखें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स के विनर्स की पूरी लिस्ट (Filmfare awards 2020 winners list)-

बेस्ट फिल्म- गली बॉय

बेस्ट डायरेक्टर- जोया अख्तर

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक)- आर्टिकल 15 (अनुभव सिन्हा) और सोनचिड़िया (अभिषेक चौबे)

बेस्ट एक्टर- रणवीर सिंह

बेस्ट एक्ट्रेस- आलिया भट्ट

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)- आयुष्मान खुराना

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)- भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू (सांड की आंख के लिए)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- सिद्धांत चतुर्वेदी (गली बॉय)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- अमृता सुभाष (गली बॉय)

बेस्ट म्यूजिक एलबम- गली बॉय (अंकुर तिवारी) और कबीर सिंह (मिथून, विशाल मिश्रा, संचेत-परंपरा, अखिल सचदेवा और अमाल मलिक)

बेस्ट लिरिसिस्ट- डिवाइन और अंकूर तिवारी (गली बॉय के अपना टाइम आएगा गाने के लिए)

बेस्ट प्लेकैबैक सिंगर (मेल)- अरिजीत सिंह (कलंक टाइटल ट्रैक)

बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)- शिल्पा राव (वॉर फिल्म का घूंघरू गाना)

बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर- आदित्य धर (उड़ी- द सर्जिकल स्ट्राइक)

बेस्ट डेब्यू एक्टर- अभिमन्यू दसानी (मर्द को दर्द नहीं होता)

बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस- अनन्या पांडे (स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2)

बेस्ट ऑरिजिनल स्टोरी- अनुभव सिन्हा और गौरव सोलंकी (आर्टिकल 15)

बेस्ट स्क्रीनप्ले- रीमा कागटी और जोया अख्तर (गली बॉय)

बेस्ट डायलॉग- विजय मौर्या (गली बॉय)

फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड- रमेश सिप्पी

फिल्मफेयर अवॉर्ड फॉर एक्सिलेंस इन सिनेमा- गोविंदा

