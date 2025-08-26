Home > मनोरंजन > Shaitaan से भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है Vash Level 2! वशीकरण कर रहे आदमी ने पार की हैवानियत की हंदे, कल सिनेमाघर में देख सहम जाएंगे आप

Shaitaan से भी ज्यादा खौफनाक और डरावनी है Vash Level 2! वशीकरण कर रहे आदमी ने पार की हैवानियत की हंदे, कल सिनेमाघर में देख सहम जाएंगे आप

Film Vash Level 2: अजय देवगन की फिल्म “शैतान” (Shaitaan) गुजराती फिल्म वश का रीमेक है और अब इसके ओरिजनल पार्ट का सीक्वल फिल्म “वश लेवल 2” बन गया है, जो 27 अगस्त 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला हैं। फिल्म की कहानी हंद से ज्यादा डरावनी और खौफनाक जिसे देखा आप भी सहम जाएंगे और डर से थर-थर कांपने लगेंगे।

Published By: chhaya sharma
Published: August 26, 2025 14:59:32 IST

Film Vash Level 2:  साल 2024 में रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म “शैतान” (Shaitaan) लोगों को काफी पसंद आई थी और फिल्म में दिखाए गए हॉरर-थ्रिलर को देख लोग सहम गए थे। फिल्म “शैतान” 2023 में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वश Vash का रीमेक थी। वहीं अब फिल्म वश का दूसरा पुार्ट बनकर तैयार हो गया है, जो ओर भी ज्यादा खतरनाक और डरावाना है। फिल्म “वश लेवल 2” का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था, जिसे देख हर किसी की रूह थर-थर काप रही थी। 

फिल्म “वश लेवल 2” का ट्रेलर  (Film Vash Level 2 Story Base On Vashikaran)

फिल्म “वश लेवल 2” के ट्रेलर की शुरुआत एक गर्ल्स स्कूल से होती है, जहां कई सारी लड़किया लंच करने बैठती है, लेकिन उनके लंच में किसी ने कुछ मिलया होता है, जिसके बाद सब हैरान हो जाते है और सोचते है कि इन सभी लड़कियों को क्या हो गया है, जिसके बाद एक आदमी की आवाज आती है कि सभी लड़कियां खड़ी हो जाओ और मै जो कहुगा वो सभी को करना है, जिसके बाद एक सीन दिखाया जाता है कि कई लड़किया छत से कूदने के लिए खड़ी हो जाती है और उस आदमी ने उसे 3 बजे बारी-बारी से छत से कूदने के लिए कहा होता हैं। फिल्म की कहानी वशीकरण पर आधारित है और फिल्म “वश लेवल 2” में वशीकरण कर रहे आदमी ने हैवानियत की हदें पार करता नजर आ रहा है, जिसे देख हर किसा का दिल दहल जाएगा और डर से हर कोई थर-थर कांपने लगेगा।

फिल्म “वश लेवल 2” रिलीज डेट ( Film Vash Level 2 Release Date)

बेहद डरावनी और खौफनाक फिल्म “वश लेवल 2” कल यानी 27 अगस्त 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, फिल्म का बज काफी ज्यादा बना हुआ हैं। सोशल मीडिया पर लोग फिल्म “वश लेवल 2” के ट्रेलर की बढ़ चढकर तारीफे कर रहे हैं और हर जगह इंटरनेट पर सिर्फ इसी फिल्म के चर्चे हो रहे हैं। गुजराती फिल्म फिल्म “वश लेवल 2” का डरावना ट्रेलर आपको यूट्यूब पर आसानी से देखने को मिल जाएगा।

Tags: Ajay Devgun ShaitaanFilm Vash Level 2Film Vash Level 2 releasedShaitaan
